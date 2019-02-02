AK Parti'den İsrail'in skandal kararına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail’in Filistin hakkındaki skandal kararını eleştirdi.

Güncellenme 02 Şubat 2019 14:32

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Filistin hakkındaki skandal kararını eleştirdi. İsrail Başbakanı Netenyahu ve hükümetinin gerekçesi gerçekleri ters yüz etme çabası olduğunu belirten Çelik, TPIH'in işini objektif yaptığını gösterdiğini, İsrail'in bu adımının yeni saldırganlıkların planlandığını gösterdiğini söyledi.

“İsrail kınanması gerekiyor”

Çelik, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki, TIPH’in görev süresini uzatmama kararı aldığını, bu hukuksuzlukları örtbas etmek isteyen İsrail'in kınanması gereken yeni bir adımı olduğunu belirtti.

“Kimse için inandırıcı değildir”

Çelik, “Netenyahu hükümetinin, bu karara gerekçe olarak gösterdiği, TIPH'nin İsrail aleyhine çalıştığı iddiası, kimse için inandırıcı değildir. Netenyahu hükümetinin gerekçesi gerçekleri ters yüz etme çabasıdır ve TIPH'in işini objektif yaptığını göstermektedir” dedi.

“Hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz”

İsrail'in uluslararası hukuka riayet etmekten ve hesap verme sorumluluğundan kaçmak için bu adımları attığının açık olduğunu dile getiren Çelik, bu görev gücünü kaldırmasının hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını söyledi.

“Bu ihtiyaç ortadan kalkmadı”

Çelik, “TIPH, El Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu oluşturmak için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyordu. Bu ihtiyaç ortadan kalkmadı. Aksine böyle bir gücün varlığı daha da gerekli hale geldi” dedi.

“Daha dikkatli olmaya çağırıyoruz”

İsrail'in bu adımı yeni saldırganlıkların planlandığını gösterdiğini belirten Çelik, “Tüm dünyayı, El Halil'deki durum konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.