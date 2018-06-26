AK Parti'den İnce yorumu: CHP'nin doğal lideri!

AK Parti Sözcüsü Ünal, İnce'nin seçimi kaybetmesine rağmen başarılı olduğunu ve CHP'nin doğal lideri haline geldiğini söyledi.

Güncellenme 26 Haziran 2018 13:56

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, semlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni kabinede kimlerin olacağına dair de açıklama yapan Ünal, iş dünyasından, kültür ve spor dünyasından, yurt dışında yaşamış kişilerden de kişiler olabileceğini söyledi.

Muharrem İnce'nin seçimleri kaybettiğine karşın başarılı olduğunu ifade eden Ünal, Muharrem İnce'nin 40 yılın sonunda yüzde 30 psikolojik barajını aşmış bir cumhurbaşkanı adayı olduğunu, şu an CHP'nin doğal lideri haline geldiğini, bundan sonra genel başkan olup olmayacağını bilmediğini ama İnce'nin doğal lider olduğunu samimi olarak ifade ettiğini belirtti.

İnce'nin kendi partisinin çok üstünde bir oy almasının Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti liderliğini tartışmalı hale getirdiğini belirten Ünal, Kılıçdaroğlu’nun sahada oluşturamadığı heyecanı ve rüzgarı Muharrem İnce sahada oluşturduğunu söyledi.

Ünal ayrıca, Türk siyasetinin yeni ve önemli bir aktör kazandığını da söyledi.