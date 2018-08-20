AK Parti'den Gül açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Çelik, Hamza Dağ'ın Gül hakkında kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Güncellenme 20 Ağustos 2018 18:42

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik sözleri hakkında açıklama yaptı. Çelik, Dağ’ın kullandığı ifadelerle eleştiri sınırını aştığını, tasvip edilmeyen ifadelere yer verdiğini, doğru bulunmayan ifadeler kullandığını söyledi.

Dağ, Gül’ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında CHP, HDP, Saadet, ittifak ile aday olmayı düşünen biri hain olduğunu, ona başka bir şey denemeyeceğini söylemişti.

Çelik, her zaman için dikkatli ve özenli bir dil kullanmaya, kurumsal dili bu çerçevede oluşturmaya her zaman için çok büyük özen gösterdiklerini, AK Parti geleneklerinin de zaten bu şekilde olduğunu, eleştiri sınırlarını aşan aşırı ifadeleri tasvip etmediklerini, Dağ’ın ifadesinin eleştiri sınırını aşan aşırı bir ifade olduğunu, tasvip etmedikleri, doğru bulmadıkları bir ifade ortaya çıktığını, Gül’ün partiye milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yaptığını, bu bakımdan dikkatli, özenli bir dil kullanılması konusundaki genel ilkeyi hatırlattıklarını, Gül'ün son zamanlarda siyasi tutumları nedeniyle yoğun eleştiriler olduğunu, eleştirinin ortaya çıkmasının normal olduğunu ama eleştiri sınırlarını aşan ifadelere karşı olduklarını ifade etti.