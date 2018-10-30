AK Parti'den Gökçek açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçek'in MHP'den aday olmasının iki partiye de yararı olmayacağını savundu.

Güncellenme 30 Ekim 2018 17:22

Melih Gökçek’in MHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddiası Türkiye’nin gündeminde düşmüyor. Konuyla ilgili bir yorum da AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Turan, Gökçek’in aday olması durumunda sadece Ahmet Hakan’ın kazanacağını, MHP’nin böyle bir teklif götürmüş olacağına inanmak istemediğine, doğruysa da Melih Gökçek AK Parti’de uzun yıllar belediye başkanlığı yaptığını, Ankara’da önemli hizmetlere öncülük ettiğini ve tecrübeli bir büyük olduğunu söyledi.

“Ahmet Hakan’a gün doğdu”

Gökçek’in hatırasını bu kadar hırpalayarak bir adım atmayacağını düşündüğünü belirten Turan, “Zor sınavları başarı ile geride bıraktı. Makam, koltuk her şey değil. Kaldı ki böyle bir adım ne MHP, ne de AK Parti’ye bir fayda sağlar, ne de Melih Beye. Ama yapay da olsa bu gündemden Ahmet Hakan’a gün doğdu” dedi.