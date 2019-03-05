AK Parti'den flaş yeni parti açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, Ankara kulislerini sallayan yeni parti iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Güncellenme 05 Mart 2019 15:11

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Ankara kulislerini sallayan yeni parti iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Çözüm yine AK Parti’nin kendi içinden aranıyor”

Bostancı, bugünlerde seçimlerden sonra Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan üçlüsünün yeni bir oluşum içinde olduğunun konuşulduğunu, bunların hiç birisinin işe yaramadığını, Türkiye siyasetinde AK Parti dışında farklı bir gelişme sağlanabilme imkanının yine AK Parti'nin kendi içinden arandığını söyledi.

“Siyaset bir kere iddia işidir”

Anket tartışmaları konusunda da açıklama yapan Bostancı, İstanbul ve Ankara’da problem olduğunu, İzmir'de de mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Bostancı, “Bana öyle geliyor ki bol miktarda senaryoların ortaya çıktığı alanlardan birisi magazin dünyası diğeri de siyaset dünyası. Siyasette de senaryo çok. Gerçeklik ne derseniz farklı. Ben 18 yıldır bu senaryoları dinliyorum. Bunların hiç birisi işe yaramadı. Türkiye siyasetinde AK Parti dışında farklı bir gelişme yaşanma ihtimali yine Ak Parti'nin içinde aranıyor. Siyaset bir kere iddia işidir. Seçim sonucunu bekleyen mühendisliklerin değeri yok” dedi.