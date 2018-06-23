AK Parti'den flaş CHP ve İnce iddiası!

AK Parti Parti Sözcüsü Ünal, CHP ve İnce'nin seçime yönelik bir şaibe ve itibarsızlaştırma çalışması yaptığını söyledi.

Güncellenme 23 Haziran 2018 15:51

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, henüz daha gerçekleşmemiş bir seçime yönelik bir şaibe ve itibarsızlaştırma çalışmasının olduğunu, özellikle CHP ve Muharrem İnce'nin bunu yaptığını, geçmişlerine bakmaları durumunda açık oylama, gizli tasnifli seçimlerini göreceklerini söyledi.

FETÖ ile mücadeleyi sulandırdılar

Türkiye'nin uzunca bir zamandan beri, bazen ekonomiye dönük, bazen terör eylemleriyle, bazen de FETÖ ile mücadeleyi sulandırmayla ilgili şiddet ortamına çekilmek istendiğini belirten Ünal, özellikle CHP'nin bu sulandırmayı uzun zamandır yaptığını, henüz gerçekleşmemiş bir seçime yönelik bir şaibe ve bir itibarsızlaştırma çalışmasının olduğunu, bunun özellikle CHP ve Muharrem İnce kaynaklı olduğunu, geçmişlerine bakmaları durumunda açık oylama, gizli tasnifli seçimlerini göreceklerini, seçimlerin sorumluluğunu YSK'nın üstlendiğini, seçimlerde gerektiği gibi koordinasyon yürüttüğünü belirtti.

Yeni yenilgiye bahaneleri hazır

Ünal, muhalefetin eleştirilerinin "Dokuzuncu yenilgilerine bahane bulmak isteyenlerin yürüttükleri bir çalışma" olduğunu, tüm bu yapılanların Türkiye'nin birlik ve beraberliğine, ülkenin kurumlarına zarar veren çalışmalar olduğunu, unutulmaması ve herkesin üslubuna dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

HDP’yi Meclis’e sokanlar nasıl terörle mücadele edecek?

İnce'nin Selahattin Demirtaş'a, 'Ben cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edeceğim' sözlerini hatırlatan Ünal, 'HDP'nin meclise girmesi ve barajı aşması için çalışma yürütüyorum' dediğini, sonra da PKK ile mücadele edeceğini söylediğini, bu mücadelenin Selahattin Demirtaş ile yapılamayacağını, PKK yöneticilerinin HDP'ye oy verilmesi konusunda çağrı yaptığını, bunun demokrasi ve hukuk devleti ile bağdaşmadığını, HDP'nin siyaset yapmasına asla karşı olmadıklarını, HDP'nin terörle ilişkisine, şiddetle ilişkisine, terörü ve şiddeti bir çözüm olarak sunmasına karşı olduklarını söyledi.

HDP terörle arasına mesafe koymalı

Ünal, HDP'nin terörle, şiddetle arasına mesafe koymadığını, PKK'nın siyasetteki uzantısı gibi davranan bir siyasi harekete, kendilerine 'siyasi hareket' dese bile AK Parti'nin böyle diyemeceğini, bunların terörle mücadeleyi zafiyete uğratmak için dün neler yaptıklarını bildiklerini, demokratik siyasetten yana olmayan, terörle arasına mesafe koymayanların herhangi bir şekilde Meclis'te ve aynı zamanda bunların ifadesiyle devlette herhangi bir konum almasına asla müsaade edilmemesini istediklerini belirtti.

Gerekli güvenlik önlemleri alındı

Bu kadar tedbir alınmışken seçimlerin şaibeli bir hale gelmeyeceğini belirten Ünal, Türkiye'nin tamamında seçimlere yönelik kimsenin müdahalesi olamayacağını, terörle mücadelenin de bu yüzden yürütüldüğünü, kamu düzeni, temel hak ve özgürlüklerin korunması için terörle mücadele yapıldığını, şiddeti ve terörü bir çözüm olarak gören terör örgütünün uzantısına cumhurbaşkanlığı yardımcılığı önerdiklerini, CHP'nin 'Her 4 kişilik ailede bir kişi HDP'ye oy versin' dediğini, açık şekilde terörle mücadeleyi zaafa uğratacak yapıyı desteklediklerini söyledi.

60 yıldır iktidara gelemediler

Sadece milletin iradesinin esas alınacağı yeni bir yönetim modelinin oluşturulduğunu vurgulayan Ünal, 60 yıldır iktidara gelemeyen zihniyetin, bundan sonra da iktidara gelemeyeceğini anlayınca, kendince çeşitli yöntemler geliştirmeye çalıştığını ancak milletin buna izin vermeyeceğini sözlerine ekledi.