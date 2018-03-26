AK Parti'den Fatih Erbakan bombası!

Saadet Partisi'nin AK Parti'nin ittifak teklifine sıcak bakmaması ile birlikte Fatih Erbakan planının devreye gireceği iddia edildi.

Güncellenme 26 Mart 2018 10:32

Saadet Partisi ile ittifak görüşmeler yapan fakat olumlu bir geri dönüş almayan AK Parti'nin yeni planla yola devam edeceği iddia edildi. Milli Görüş'ün kurucu lideri merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, AK Parti'nin yakın markajında. İddiaya göre Saadet Partisi'ni ittifak için ikna edemeyen AK Parti Fatih Erbakan ve beraberindeki bazı isimlere teklif götürecek.

SP’den olumlu cevap alınmadı

AK Parti 2019'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP ve BBP ile ittifak yapacağını resmen açıklamıştı. Bu hamlenin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla da bir dizi görüşmeler yapan AK Parti olumlu bir dönüş alamamıştı.

Fatih Erbakan SP’ye de soğuk duruyor

Kulis bilgilerine göre AK Parti'nin yeni hedefi seçimlere kadar Fatih Erbakan'ı da kendi saflarına katmak. Uzun zamandır kurucusu olduğu Necmettin Erbakan Vakfı'nda faaliyet yürüten Fatih Erbakan'ın SP'ye de mesafeli durduğu öğrenildi.

Fatih Erbakan planı

İddiaya göre seçime kadar SP'nin ittifak konusunda ikna olmaması durumunda Fatih Erbakan'a teklif götürecek. Erbakan ve beraberindeki bazı isimlere milletvekilliği teklifi edilecek.

Erken seçim iddiaları

AK Parti ve MHP her ne kadar erken seçim iddialarını yalanlasa da CHP kanadı sürekli bu iddiayı gündemde tutuyor.

AK Parti anketlere çok dikkatli bakıyor

Seçimle ilgili görüşlerini açıklayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, erken seçim tartışmalarının ekonomideki gelişmelerle yakından ilgili olduğunu, AK Parti açısından seçimlerin ne zaman yapılacağı, ekonomi ya da ülkenin sorunlarıyla ilgili olmadığını, anketlere göre olduğunu, AK Parti'nin anketlere çok dikkatli baktığını söyledi.

50+1 iddiası

AK Parti'nin yüzde 50+1 alamadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, Afrin harekatından oy beklenildiğini ama umulan oy oranının oradan da gelmediğini, bu nedenle bu aşamada erken seçime gidilmediğini belirtti.

AK Parti'nin anketlerde yüzde 50+1’i görmesi durumunda hemen seçime gideceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Erken seçim de yapsalar, zamanında da seçim olsa, artık iktidarlarını sürdüremeyecekler. Referandumdaki gibi demokrasi bloku olarak bunların iktidarına son vereceğiz, onları oradan indireceğiz" dedi.