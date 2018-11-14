AK Parti'den "Erbaş" açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kadir Mısıroğlu'nun FETÖ ve PKK'nın hedefindeki bir isim olduğunu, Erbaş'ın kendisine insani bir ziyarette bulunduğunu söyledi.

Güncellenme 14 Kasım 2018 12:42

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Atatürk hakkında yaptığı yorumlarla gündeme gelen Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili değerlendirmede bulundu.

“Bu işin sonu gelmez”

Erbaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdir edilen bir ilim adamı olduğunu belirten Çelik, bu ziyaretin insani bir ziyaret olduğunu, siyasi sonuçlar çıkarmakla bu işin sonunun gelmeyeceğini söyledi.

Üç parti lideri de istifasını istedi

Erbaş dün yapılan grup toplantılarında, hem MHP lideri Devlet Bahçeli hem de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nca istifaya davet edilmişti. İyi Parti lideri Meral Akşener de tartışmalara dahil olacak Erbaş’ın görevden alınmasını istemişti. AK Parti’den bu kapsamda açıklama geldi.

FETÖ ile PKK’nın hedefindeki bir isim

Bu tartışmalar olduğu andan itibaren ayrıntılı bir şekilde izlediklerini belirten Çelik, Mısıroğlu’nun FETÖ, PKK gibi terör örgütlerine karşı son derece gayretli bir ilim adamı olduğunu, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin de hedefinde olduğunu, ortaya koyduğu çalışmaların takdir edildiğini, bu ziyaretin insani bir ziyaret olduğunu, siyasi sonuçlar çıkarılması durumunda bu işin sonunun gelmeyeceğini, hasta ziyaretinin ideolojisi olmayacağını söyledi.