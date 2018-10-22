AK Parti'den Danıştay'ın kararına tepki!

AK Parti Sözcüsü Çelik, Danıştay'ın aldığı kararla seçimlerde ortaya çıkan iradeyi yok saydığını söyledi.

Güncellenme 22 Ekim 2018 16:03

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı yetkisinin yerindelik denetimi yönünde kullanılamayacağını söyledi.

Çelik, uğraştıkları çeşitli meselelerden birisinin de Danıştay'da hukuki denetim yerine yerindelik denetimi yapılması yönündeki yanlış uygulama olduğunu, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı yetkisinin yerindelik denetimi yönünde kullanılamayacağını belirtti.

“Danıştay, bu kararla hükümet gibi davranmıştır”

Yargı kararlarına saygı duyduklarını ifade eden Çelik, “Peki anayasa ile açık şekilde çelişen bu kararı eleştirmeyecek miyiz? Türkiye'yi tüketen bu gelenek bu kararla hortlamaya çalıştığı zaman tepki vermeyecek miyiz? Danıştay kendi sınırını aşmıştır. Danıştay, bu kararla hükümet gibi davranmıştır. Kendisini yürütmenin yerine koymuştur. Yürütmenin takdir yetkisini yok sayarak bu yetkiyi kendi kullanmıştır. Yasayı ve anayasayı açık bir şekilde çiğnemiştir. Bunlar çok tehlikeli şeylerdir” dedi.

“Seçimlerde ortaya çıkan irade yok sayıldı”

Danıştay’ın seçimlerin sonucunda ortaya çıkan iradeyi yok saydığını belirten Çelik, bu yapılan işle ilgili dairenin kendisini hükümetin yerine koyduğunu, Türkiye'nin çok geride bıraktığını düşündüklerini, çok tehlikeli bir geleneğin yeniden ortaya çıktığını belirtti.

Çelik, “Bu kapıyı açacaksak, yarın bir gün köprü yapacaksak Danıştay bunu engeller. Hükümetin alanına girmek gibi yanlış bir uygulamanın yeniden hortlatılması anlamına gelir” dedi.