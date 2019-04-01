AK Parti'den çok kritik seçim sonuçları açıklaması!

AK Parti Genel Sekreteri Şahin; seçim sonuçlarıyla ilgili "Elimizde çok çarpıcı bulgular var" ifadelerini kullandı.

Güncellenme 01 Nisan 2019 13:56

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara ve İstanbul'daki seçim sonuçları ile ilgili "Elimizde çok çarpıcı bulgular var. Bunları hukuki gerekçeleriyle birlikte ilçe seçim kurullarına sunacağız" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara ve İstanbul'daki seçim sonuçları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Elimizde çok çarpıcı bulgular var”

Fatih Şahin'in sözlerinin satır başları şöyle:

Gerek sandıklardaki, gerek birleştirme tutanaklarındaki bu çarpıklıkların takipçisi olacağız. Elimizde çok çarpıcı bulgular var. Bunları hukuki gerekçeleriyle birlikte ilçe seçim kurullarına sunacağız. Sandıktaki sonuçlar bütün olarak birleştirilirken maddi hatalar olduğunu gördük. Bunlar İstanbul için de geçerli. Ankaralı seçmenin iradesinin başkalaştırılarak kamuoyuna yansıtıldığını görüyoruz.

“Usulsüzlükler için başvuru yapacağız”

Örneğin A partisinin 25 oyu var, B partisinin 125 oyu var. Bunlar yer değiştirilmiş. Hem Ankara'da hem İstanbul'da önemli sayıda geçersiz oy da söz konusu. Özellikle muhtar seçimlerinden dolayı. Ankara'da 25 ilçenin 25'inde de maddi hatalar ve usulsüzlükler için başvuru yapacağız.

Biz şu an kamuoyuna yansıyan aradaki farkın azalacağını ve bizim lehimize pozitif bir sonuca dönüşeceğini düşünüyoruz ama YSK'nın vereceği bir karardır.