AK Parti'den çok kritik açıklamalar

Siyasetin bir bayrak yarışı olduğu bilinci ile hareket ettiklerini söyleyen AK Parti Sözcüsü Ünal, partisinin 10 yıl sonraki dünya için plan yaptığını vurguladı.

Güncellenme 14 Mayıs 2018 10:48

Yüz yıl önce sanayi döneminin ortaya çıkmasının buhranı olduğunu hatırlatan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, şu anda da de yeni bir toplum biçimi, değişimi, yenileşme dalgası olduğunu, altında iletişim, internet, teknoloji gibi birçok şeyin olduğunu, AK Parti'nin 10 yıl sonraki dünyanın hazırlığını şimdiden yaptığını söyledi.

“Listeler 21 Mayıs’ta YSK’ya teslim edilecek”

Milletvekilliği mülakat süreci ile ilgili konuşan Ünal, öncelikli olarak her ilde temayüllerin gerçekleştirildiğini, bu kapsamda 14 genel başkan yardımcısının başkanlığında 14 komisyon kurulduğunu, 7 bin 340 adayın tek tek mülakata alındığını, cv ve özgeçmişleri incelendiğini, 2 bin 100 kişinin üst kurula sevk edildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kurulun başında olduğunu, 600 adayın listelere yerleştirileceğini, 21 Mayıs'ta YSK'ya teslim edileceğini, 25 Mayıs'ta aday tanıtım toplantısının gerçekleşeceğini, seçim beyannamesinin seçim müziklerinin ve sloganların açıklanacağını belirtti.

“AK Parti 10 yıl sonraki dünyanın hazırlığını yapıyor”

Ünal, manifestonun işin daha çok ruhunu oluşturan kesim olduğunu, seçim beyannamesinin ise somut olarak, neyi, nasıl yapılacağını anlatacak metin olduğunu, bu sayede başka bir dünya ortaya çıkacağını, 100 yıl önce sanayi döneminin ortaya çıkmasının buhranı olduğunu, şimdi de yeni bir toplum biçimi, değişimi, yenileşme dalgası olduğunu, bunun altında iletişim, internet, teknoloji gibi birçok şeyin olduğunu, AK Parti'nin 10 yıl sonraki dünyanın hazırlığını şimdiden yaptığını söyledi.

“FETÖ iltisakı araştırıldı”

Ünal, "Aday adayları başvuru sırasında gerekli evrakları sunarken, kişinin sunduğu evraklarından bir tanesi de FETÖ ya da benzeri yapı ile iltisakı olmadığına dair bildiri. Burada tamamen 2011'de, 2002'de hangi kriterler uygulandıysa elemede yine o kriterler uygulandı" dedi.

“AK Parti siyaseti bir bayrak yarışıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekili listeleri ile ilgili açıklamasına da değinen Ünal, 7 Haziran ve 1 Kasım'da 170 kişinin üstünde değişiklik olduğunu, üst kurulun temayül yoklamasına bakacağını, milletvekilinin Meclis performansına, komisyona katılımına, kendi ilindeki yerel siyasete katkısına bakılacağını, kendi seçim bölgesinin memnuniyetine bakılacağını, hem mevcut vekiller, hem de aday adayları değerlendirilerek bir kan değişiminin söz konusu olduğunu, Bunun bir bayrak yarışı olduğunu söyledi.

“Bakanlar dışarıdan atanacak”

Kabine oluşturulma sürecine dair değerlendirme yapan Ünal, şu ana kadar bu konunun görüşülmediğini, tüm istişareler sonucunda, sen başvur, sen başvurma gibi söylemlerin doğru olmadığına karar verildiğini, buna üst kurulun karar vereceğini, artık yeni sistemde daha çok bakanlar işinin içinden gelen, iş dünyasının içerisinde işini en iyi yapan, konusuna hakim, yönetim konusunda sorun yaşamamış kişilerden de bakanlar olabileceğini, o konuda bir sıkıntı görmediklerini, Meclis başkanı hakkında bir değerlendirme yapılmadığını aktardı.