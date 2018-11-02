AK Parti'den Cihangir İslam'a: DEAŞ kafası ile konuştu

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, Saadet Partili Cihangir İslam'ın DEAŞ kafası ile konuştuğunu söyledi.

Güncellenme 02 Kasım 2018 14:25

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın DEAŞ kafası ile konuştuğunu, bunun İslam’la, okuryazarlıkla ilgisi olmadığını, bunun fanatizm dili olduğunu söyledi.

“Olay çıkartmadan başka bir yolu kalmadı”

Bostancı, İslam'ın konuşmasının, Cihangir İslam’ın konuşmalarının iktidara yönelik değerlendirme konuşmaları olmadığını, itiraz ettiği siyasal yaklaşımlara eleştiri değil popülerlik arayışı içinde olan konuşmalar olduğunu, Türkiye siyasetine pozitif katkı yapma aklından vicdanından ve irfanından mahrum olan bir insanın önünde olay çıkartmadan başka bir yol kalmayacağını belirtti.

“Zehirli bir dil kullandı”

Bostancı, İslam’ın reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığı ile hareket ederek dikkat çekmeye çalıştığını, tahkir etme, aşağılama, olay çıkarma, skandal yaratma tarzındaki üslubun, yaklaşımın benimsendiği kanaatinde olduğunu, aklı başında ve makul değerlendirmelere siyasetin her zaman açık olduğunu, siyasetin mütekabil ilişkileri içerisinde bu tür değerlendirmelerin yeri olduğunu, bu değerlendirmelerin ülke ve siyaset için kıymetli olduğunu ama Cihangir İslam’ın dilinin böyle bir dil değil, zehirli bir dil olduğunu belirtti.

“İslam ne konuştuğunu biliyor”

İslam’ın ne söylediğini, kelimeleri nasıl seçtiğini bildiğini vurgulayan Bostancı, hiçbir konuşmasının rastgele, tesadüfen yapılmış konuşmalar olmadığını, kasıtlı, sürekli olay çıkartmaya ve skandal yaratmaya dönük konuşmalar olduğunu ifade etti.

“Söylediği sözler akıl ve mantıkla müzakere edilebilir değil”

Böyle bir konuşmanın dikkat çekme biçimi olamayacağına dikkati çeken Bostancı, İslam'ın 15 Temmuz ve siyasetin başka konularına ilişkin söylediği sözlerin akıl ve mantık temelinde müzakere edilebilir sözler olmadığını söyledi.

“İlginç bir karakter olarak görüyorum”

Naci Bostancı, İslam'ın; "15 Temmuz'a ilişkin ne kadar temelsiz bir konuşma yaptığını, 15 Temmuz'da darbecilere karşı ayaklanan ve kendi iradesine sahip çıkan millete karşı ne kadar ayıp, kabul edilemez, onları tahkir eden bir konuşma yaptığını" bildiklerini ifade ederek, "Bunun derdi farklı. Bunun derdi, her konuda ve siyasal bağlamda, karşı olduğunu düşündüğü çevrelerin öfkesini ve nefretini çekebilmeyi başarmak. O yüzden ilginç bir karakter olarak görüyorum kendisini" ifadesini kullandı.

“Allah kendisine akıl fikir versin"

Savcılığın, Cihangir İslam'ın bu garip konuşmasına ilişkin gerekeni yapacağını düşündüğünü belirten Bostancı, "Meclis ve toplum, değişik bir karakterle karşı karşıya. Allah kendisine akıl fikir versin" dedi.

“DEAŞ örgüt kafası ile konuşmuştur”

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, Ortadoğu coğrafyasında DAEŞ'in temsil ettiği yaklaşımın, "Hakkı sadece ben teslim ederim, benim dışımdaki herkes batıldır" şeklindeki bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Bostancı, "Maalesef, Cihangir Bey böyle bir kafa ile konuşmuştur, DEAŞ örgüt kafası ile konuşmuştur, terör örgütünün muhakemesi ile aynı paralele düşmüştür. Bunun demokratik kültürle, kesinlikle İslam'la, rasyonel muhakemeyle, okur yazarlıkla ilgisi yoktur. Bu, fanatizmin dilidir" şeklinde konuştu.