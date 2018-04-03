AK Parti'den CHP'ye "kamuflaj" tepkisi!

AK Parti Sözcüsü Ünal, CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflaj giymesini eleştirmesine sert bir dille cevap verdi.

Güncellenme 03 Nisan 2018 10:08

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın kamuflaj giymesini eleştiren CHP'ye yanıt veren Ünal, "CHP'nin rahatsızlığın eski Türkiye'nin bir hastalığı olarak görüyoruz" dedi.

Eski Türkiye hastalığı

Ünal, Türk Silahlı Kuvvetleri bu milletin emrinde olduğu gibi bu ülkeyi kimin yöneteceğine de bu milletin karar verdiğini, seçilmiş meşru hükümetin ve seçilmiş meşru cumhurbaşkanının Afrin'e dönük operasyonda aldığı inisiyatif ve bütün süreci yönetmesinden CHP'nin neden rahatsız olduğunu, CHP'nin darbeci bir akılla hala devletin ve devletin kurumlarının, devletin emniyetinin, yargısının, devletin ordusunun tabii ki devletin kendi iç işleyişi içerisinde milletin iradesi dışında bir irade tarafından mı ordunun yönetileceğini düşündüğünü, TSK'nın bağımsız bir güç olduğunu mu düşündüğünü, CHP'nin ve bazı kesimlerin bu konuda duyduğu rahatsızlığı eski Türkiye'nin bir hastalığı olarak gördüklerini söyledi.

Zeytin Dalı Harakatı’nda büyük bir başarı kazanıldı

TSK'nın hem milletle hem de hükümetle beraber olduğunu vurgulayan Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda aldığı inisiyatifin son derece açık olduğunu ve orada büyük bir başarı kazanıldığını söyledi.

CHP tıbbın gündemine giriyor

Ünal, ülkenin sanatçılarının, sporcularının da bu başarıdan dolayı Mehmetçiğimizin yanında olmasından, 'Yüreğimiz Mehmetçiğimizle beraber' demesinden neden rahatsızlık duyulduğunu, bunu anlamakta güçlük çektiğini, CHP'nin bugüne kadar taş üstüne taş koymadığını, yaptıkları siyasetle ülke gündemini rehin almak istediklerini, CHP'nin bu haliyle siyasetin gündeminden yavaş yavaş çıktığını, tıbbın ve patolojinin gündemine daha çok girdiğini vurguladı.

Sağlıklı bir muhalefet istiyoruz

Bu durumdan iktidar olarak üzüntü duyduklarını ifade eden Ünal, Türkiye'de sağlıklı bir muhalefetin olmasını istediğini, demokrasilerin olmazsa olmazının sağlıklı bir muhalefetin olduğunu, CHP'nin de bu patolojiden kısa zamanda kendisini kurtarması gerektiğini söyledi.