AK Parti'den CHP'nin o açıklamalarına sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ünal, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ve parti grup başkanvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Güncellenme 24 Nisan 2018 16:30

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TBMM'deki 23 Nisan Özel Oturumu'nda yaşanan gerginliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünal, dünkü 23 Nisan özel oturumunun tam bir ibretlik durum oluşturduğunu, 23 Nisan oturumunda yabancı misyon şeflerinin, büyükelçilerinin önünde TBMM'ye uygun olmayan bir dil ve üslubu ana muhalefet partisi genel başkanının kullanmasının son derece üzücü olduğunu, TBMM'nin çatısı altında konuşan bir genel başkanın 20 Temmuz'da alınan karar için 'sivil darbe' demesinin doğru olmadığını, 15 Temmuz'un 'kontrollü darbe' olarak nitelendirmesinin zaten her şeyi özetleyen bir durum olduğunu, grup başkanvekilliğinin soytarılık yapma yeri olmadığını belirtti.

O makamın seçilmiş Cumhurbaşkanı'na parmak sallama yer olmadığını belirten Ünal, bu milletin yüzde 52 oy ile seçtiği Cumhurbaşkanı'na birilerinin parmak sallama hakkı ve haddi olmadığını, herkesin parmağına sahip çıkması gerektiğini, o parmağın arkasındaki iradenin o parmağın sahibine ait olduğunu, parmağı kime yaslanarak salladıklarını çok iyi bildiklerini, Meclis çalışsın diye susmalarının birileri tarafından zayıflık sayılmaması gerektiğini, bunun bir terbiyesizlik ve edepsizlik olduğunu söyledi.