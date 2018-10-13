AK Parti'den Brunson iddialarına cevap!

AK Parti Sözcüsü Çelik, Brunson'ın ABD'nin dayatmalarıyla serbest kalmasının söz konusu olmadığını, “Türkiye'nin milli onurunun her şeyin üzerinde geldiğini söyledi.

Güncellenme 13 Ekim 2018 12:30

Rahip Brunson’un tahliyesi ile ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin kendisini tehdit edenlere prim vermediğini, dayatmalara adım atmadığını söyledi.

Yargısal akış tamamlandı

Çelik, yargısal akışın şu aşamada tamamlandığını, bu safhada yargısal akışın tamamlandığını, diğer aşamaların devam edeceğini, ortaya çıkan eleştirilerin ortak noktasının 'Bir dayatma söz konusu olduğu ve bu dayatma neticesinde serbest bırakıldığı' şeklinde olduğunu, bu sürecin iyi takip edilmemesinden kaynaklanan bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Dayatmalarla karar alındı mı?

Dayatmalara prim verilmediğini hatırlatan Çelik, “Dayatmalarla karar alınsaydı, Türkiye'ye ekonomik saldırılar yapıldığı zaman karar alınırdı” dedi.

“Türkiye'nin milli onuru her şeyin üzerinde gelir”

Çelik, “ABD yönetiminin şunu anlamış olması lazım: Türkiye haddini aşan dile prim vermez. Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddine düşmez. Türkiye'nin milli onuru her şeyin üzerinde gelir” dedi.