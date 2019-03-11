AK Parti'den bomba Mansur Yavaş iddiası!

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP-İyi Parti ittifakının Ankara dayı Mansur Yavaş'ın “sahte senet” suçundan yargılandığını söyledi.

Güncellenme 11 Mart 2019 14:28

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP-İyi Parti ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında “sahte senet” iddiasında bulundu.

“Türkiye’nin kalbine aday gösterildi”

Mansur Yavaş’ın CHP tarafından Türkiye’nin kalbine yani Ankara’ya aday gösterildiğini dile getiren Çelik, Yavaş’ın sahte senet işleri yaptığını, yargılanma süreci sonunda Mansur Yavaş'ın para cezasına çarptırıldığını, bunun Yargıtay tarafından onandığının da ortaya çıktığını söyledi.

“Hakkında devam eden bir ceza davası var”

Çelik; 2015'ten bu yana kadar Mansur Yavaş ile davaya konu olan bu vatandaş arasındaki iddialarla ilgili 28 ayrı soruşturma ve dava olduğunu, resmi evrakta sahtecilik, şantaj ve menfaat temini, yargı içinde örgüt kurmak ile ilgili sürecin devam ettiğini, Mansur Yavaş hakkında devam eden bir ceza davası olduğunun da söylendiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu ve Yavaş açıklama yapmalı

Mansur Yavaş'ın ve CHP Genel Başkanı'nın bu saatten sonra açıklama yapması gerektiğini dile getiren Çelik, “Sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Mansur Yavaş alacağım var diyor, hangi hizmetin bedeli olarak alacağı vardır? Hakkında iddia olan biri hala aday gösterilecek mi?" sorularını sordu.