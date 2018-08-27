AK Parti'den BM'nin Arakan açıklamasına destek!

AK Parti Sözcüsü Çelik, BM'nin “Mynmar, Arakanlı Müslümanlara soykırım uyguluyor, generaller yargılanmalı" ifadelerine destek verdi.

Güncellenme 27 Ağustos 2018 15:53

AK Parti, BM’nin Myanmarlı generaller için soykırım yargılaması talebine destek verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, BM’nin “Mynmar, Arakanlı Müslümanlara soykırım uyguluyor, generaller yargılanmalı" ifadelerine "BM raporu soykırım uygulandığını net net bir şekilde ortaya koydu" sözleri ile destek verdi.

Çelik, BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu’nun 18 aylık çalışmasını tamamladığını, bu kapsamda bir rapor hazırladığını ve bu rapora göre Myanmar ordusunu Arakanlı Müslümanlara soykırım uyguladığını ortaya koyduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çelik, Müslümanların sistematik katliamlarla karşı karşıya kalmasının tüm uluslararası kurumların gözleri önünde devam ettiğini, uluslararası kurumların bu katliamları durduracak bir mekanizma üretmemesi katilleri cesaretlendirdiğini, BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu’nun 18 ay süren araştırmasını tamamladığını ifade etti.