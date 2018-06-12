AK Parti'den beklenen bedelli açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltabiliriz dedi.

Güncellenme 12 Haziran 2018 13:35

Bedelli askerlikle ilgili önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek" dedi

Elitaş, "750 800 bin her yıl askerlik çağı gelen kardeşimiz var. TSK'nın yılda 300 bin asker alma kapasitesi var. Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek. Bu işlerin hükümetle uyumlu olarak yapılması gerekir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım milyonların beklediği bedelli askerliğe ilişkin, "Bir birikim var bunu bedelli ile sadece çözmek mümkün değil. Bütün boyutları ile ele almak lazım. Bence şartlar oluştu" demişti.