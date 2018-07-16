AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması

Belli askerliğin fiyatının ve yaş sınırının belli olduğu haberlerine AK Parti'den yalanlama geldi.

Güncellenme 16 Temmuz 2018 17:15

Meclis'ten son dakika olarak gelen bir kulis haberine göre, AK Parti'nin bedelli askerlik için 27 yaş, 20 bin lira teklifini TBMM'ye sunduğu iddia edildi.

Daha sonra Meclis önünde basın mensuplarına açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, söylentilerin doğru olmadığını, şu anda gündemde OHAL'in olduğunu, bedellinin Ekim'de gündeme geleceğini söyledi.