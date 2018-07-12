AK Parti'den bedelli açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bedelli askerlik için gerekli adımların Ekim'de atılacağını söyledi.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 16:49

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerliğin savundukları ve istedikleri bir yaklaşım olduğunu, hatta bedelli askerliği eski yıllardaki gibi 'bedelli' ifadesiyle doğru bulmadıklarını, gençlerin bir sorunu olduğunu, bunun çözümü için adım atılması gerektiğini, 5 milyondan fazla askerlik bekleyen gençten bahsedildiğini, bunun çok büyük bir sayı olduğunu söyledi.

“Ekim’de konuşulacak”

Başkanlık sistemindeki yeni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebinin esas alacağını, bu konunun Ekim'de konuşulacağını, şu an OHAL'e ilişkin bir bağlam olduğunu belirtti.

“Çözüm için adım atmamız lazım”

Turan, "Bedelli askerlik bizim savunduğumuz, istediğimiz bir yaklaşım. Hatta bedelli askerliği biz eski yıllardaki gibi 'bedelli' ifadesiyle doğru bulmuyoruz. Diyoruz ki gençlerin sorunları var. Bunların çözümü için adım atmamız lazım. 5 milyondan fazla askerlik bekleyen gençten bahsediliyor, bu çok büyük bir sayı" dedi.

“Talep 300 bin”

Genelkurmay'ın talep ettiği sayının 300 binlerde olduğunu belirten Turan, yıllık 300 bin olan talebin karşısında 5 milyon insanın olduğunu, bunun büyük bir problem olduğunu, bu problemin çözümü için de adım atmak istediklerini, bunun böyle anlık olarak 'yarın yapıyoruz' diye olmadığını, daha kalıcı olabileceğini, daha makul fiyatlarla, daha makul çalışmalarla değerlendirileceğini söyledi.

“Profesyonel askerliğe geçildi”

Turan, sadece 'para verdim askerlik yaptım' değil de daha kalıcı bir iş yapılması gerektiğini, 3-4 yıldan beri, erlerin standart askeri operasyona gitmediğini, bir anlamda profesyonel askerliğe geçiş yapıldığını, artık uzmanların, astsubayların, subayların operasyonlarda görev aldığın ifade etti.

Turan sözlerine şöyle devam etti:

Ülkede askerlikle ilgili sorun yaşayan gençler olmasın istiyoruz. Askerlik bizim ortak değerimiz. Tabi ki savunmayı öğreneceğiz, yardımcı olacağız. Ama sadece uzun yıllar doktorluk, avukatlık yapan insanların 'hadi bakalım git askerlik yap' dememizdeki zorluğu herkes yaşıyor. O yüzden bedelliyi anlık değil, kalıcı yapısal bir sorun olarak ele alalım ve çözelim istiyoruz.