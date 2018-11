AK Parti'den Bahçeli'nin sözlerine cevap!

AK Parti Sözcüsü Çelik, Bahçeli'nin kullandığı ifadelerin siyasi nezakete yakışmadığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının siyasi nezakete uymadığını belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bahçeli'nin sözleri yanlıştır. Cumhurbaşkanımıza saygı kırmızı çizgimizdir" dedi.

Tepki, Bahçeli’ye değil, gelen taleplere

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünyada en açık konuşan lider olduğunu belirten Çelik, söylemek istediklerini açıkça söylediğini, o gün yapılan konuşmada MHP ya da Bahçeli’yi kastetmesi durumunda bunu açıkça söyleyeceğini, af tartışmaları çıktığından bu yana CİMER’e ve AK Parti’ye özellikle uyuşturucu satıcılarıyla ilgili çok yoğun talep geldiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahsettiği konunun bu olduğunu söyledi.

Siyasi nezakete uymadı

Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı kullandığı ifadelerin siyasi nezakete ve yüklenen sorumluluğa uygun olmadığını ifade eden Çelik, Cumhur İttifakı’nın kıymetli bir ittifak olduğunu, bu çerçeveden bakıldığında ise bu siyasi nezaketin gösterilmesinin kendileri için önemli olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterilen saygının kendileri için kırmızı çizgi olduğunu belirtti.

Bu ifadeler çok yanlış

Çelik, bu ifadelerin hepsinin çok yanlış olduğunu, Cumhur İttifakı'nın ruhuna ve gerektirdiği siyasi nezakete uymadığını, Bahçeli ve Cumhurbaşkanı arasındaki iletişim kanalının her zaman açık olduğunu, esas olanın siyasi nezaketi koruyarak milletin beklediği büyük işlere odaklanmak gerektiğini ifade etti.

Cumhur İttifakı açıklaması

Cumhur İttifakı hakkında da açıklama yapan Çelik, AK Parti ve MHP’nin iki ayrı parti olduğunu, her konuda anlaşıyor olunması durumunda, iki ayrı parti olmayacaklarını, her iki partinin de yıllar içerisinde kurumsallaşmış kimliği olduğunu, her konuda anlaşılacak diye bir durumun söz konusu olmadığını, AK Parti'nin siyasi kimliğinin belli olduğunu, şahıslara karşı işlenen suçlara karşı affetme yetkisinin kendilerinde olmadığını, yaklaşımın bu olduğunu, herhangi bir toplumsal talebe dayanarak diğerlerini dışlayamayacaklarını söyledi.