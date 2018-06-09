AK Parti'den Bahçeli'nin af çıkışına ilk destek

AK Parti milletvekili Metiner, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin af çağrısına, "sınırları iyi çizilmiş bir af düşünülebilir" ifadeleri ile destek çıktı.

Güncellenme 09 Haziran 2018 17:04

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ısrarla gündemde tuttuğu af önerisine AK Parti içinden ilk destek geldi. AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, Star gazetesindeki köşesinde Bahçeli'nin önerisine destek verdi ve "Kısmi bir af gerekli" dedi.

Genel affa karşıyız

Metiner yazısında, MHP lideri Bahçeli'nin seçim öncesinde gündeme af meselesini taşıdığını, AK Parti Hükümeti gündemlerinde af meselesi olmadığını, hükümetin gündemimizde yok dediği 'genel af' meselesi olduğunu, hükümet adına yapılan açıklamada 'Biz genel affa karşıyız!' anlayışı ön plana çıkartıldığını, Bahçeli'nin somut bazı isimler üzerinden yaptığı ve bu yüzden toplumun belirli kesimlerinde hiddetli infiale yol açan af çağrısının özünde genel af çağrısı olmadığını, bu meselenin gündemden düşmeyeceğini, o yüzden toptancı yargılardan bulunmadan önce düşünmenin gerektiğini söyledi.

Sınırları iyi çizilmiş bir af söz konusu olabilir

TBMM İnsan Hakları Komisyonu çatısı altında kurulan daimi alt komisyonlardan biri olan 'Cezaevleri Komisyonu'nun başkanlığını yaptığını hatırlatan Metiner, bir milletvekili olarak sınırları iyi çizilmiş bir kısmi affa ihtiyaç olduğunu söylemek zorunda olduğunu ifade etti.

Gözden kaçırılacak bir konu değil

Metiner, cezaevlerini, komisyonumuzda bulunan diğer partilere mensup milletvekilinin de dolaştıklarını, tutuklu ve hükümlülerle birebir koğuşlarında görüşmeler yaptıklarını, cezaevlerinin fiziki şartlarını en ince detaylarına varıncaya kadar incelediklerini, tanıklığına dayanarak söylediğini, "af" meselesi siyasi mülahazalarla gündeme getirilmemesi gerektiğini ve gözden kaçırılacak bir mesele olmadığını vurguladı.

Metiner yazısının devamında şu sözlere yer verdi:

Artık geldiğimiz bu noktada AK Parti'nin de seçimden sonra bu meseleyi dediğim iki kriter çerçevesinde, yani adaletsizliği gidermek ve toplum vicdanını rahatsız etmemek çerçevesine oturtulmuş bir çözüm paketi hazırlamasında yarar olduğu kanaatindeyim. O yüzden sınırları iyi çizilmiş kısmi bir af gerekli diyorum. Pek tabii 'genel af' kabul edilemez.