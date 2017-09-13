AK Parti'den ayrıldı, CHP'ye geçti

AK Parti'ye istifasını veren İzmir Bayraklı Belediye Meclis üyesi Ali Şenay CHP'ye katılmaya karar verdi.

Güncellenme 13 Eylül 2017 17:11

Sözcü'de yer alan habere göre, AK Parti’den istifa eden İzmir Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Ali Şenay CHP’ye geçti. Şenay’ın yakasına parti rozetini takan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Partimizi büyütmeye devam edeceğiz. Bir kişinin nereden geldiği önemli değil. Ne amaçla geldiği ve o partide nasıl durduğu önemlidir” dedi.

AKP’den istifa etti, CHP’ye geçti

CHP Bayraklı İlçe Başkanlığında düzenlenen rozet takma törenine Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Başkan Karabağ, 2009'dan bu yana yerel hizmetlerin CHP'nin oyunu genelde yükselttiğini belirterek, “Biz belediyecilik yaparken ‘kendimiz kazanalım, parti ne olursa olsun' demedik. Bizim oylarımızdaki yükselişle birlikte partimizin oyları da yükseldi. Bu da demek oluyor ki partili belediye başkanı tarafsızlığını koruyarak, aslında hem partisinin hem yerelde oyunu yükseltebilir. ‘Ben belediye başkanı oldum ama partinin oyunu yükseltme gayretim olmasın' mantığını kabul etmiyorum. Geldiğimiz bu noktada belediye meclis üyelerimizle ve diğer partilerle ilişkilerimizi medeni çizgi içinde sürdürdük. Bu çizgide sürdüren arkadaşlarımızı bağrımıza bastık. Anketlerde Bayraklı Belediyesi'nin İzmir içinde en beğenilen belediye olduğu görülüyor. Taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan bir belediyeyiz” dedi.

AKP'den istifa eden Şenay'ın bugün itibariyle CHP'ye üye olduğunu ifade eden Başkan Karabağ, “İktidardaki bir partiyi bırakıp gelmek kolay iş değildir. Bunu siyaset yapanlar bilir. Bunun için sağlam bir duruş gerekiyor. Ali Şenay'ın bizimle en ufak bir pazarlığı olmamıştır. Bizimle kurduğu ilişkiler içinde kendisine bizim partimizin meclis üyelerine davrandığımız gibi davrandığımızı görmüştür. Bu süreç içinde yola bizimle devam etmek istedi. Bizimle birlikte Bayraklı'ya hizmet etmek istedi” diye konuştu.

Partide bazı insanların kendilerinin istemediği bir aday olduğunda gidip karşı partiye çalıştığını vurgulayan Başkan Karabağ, “Peki o arkadaşlarımız mı sağlamdır Ali Şenay mı sağlamdır?” diye sordu, salonda bulunan partililer bu soruya “Ali Şenay” diyerek yanıt verdi. Karabağ, sözlerine şöyle devam etti: “Ruhu partili olmayan, bedeni başka yerde olan insanlar, gelmişler özellikle belediyelerin olduğu yerlerde eşini dostunu işe sokmak için uğraşıyorlar. Bunlar her dönem delege seçimlerinde ortaya çıkıyor. Ondan sonra hiçbir seçimde ortada görünmüyorlar. Bunları partiden defetmek lazım. Partimizin büyümesi adına bizimle çalışmak adına her partiden insana kapımızın açık olduğunu söylemem gerekiyor. Nereden geldiği değil bizimle nasıl durduğu önemlidir.”

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, “Göreve geldiğimiz günden beri Bayraklı'ya hizmet etme aşkıyla çalışıyoruz” derken, istifasını ilçe seçim kuruluna verdiğini belirten Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Ali Şenay ise “40 yıldır bu mahallede oturuyorum. Ben icraata bakarım. Çalışan bir partinin yanında olmaktan gurur duyuyorum. Bundan sonra hep birlikte çalışacağız.” dedi.

Konuşmaların ardından Karabağ ve Alper, Şenay'ın yakasına altı oklu rozeti taktı. Ardından Başkan Karabağ ve beraberindekiler belediye meclis toplantı salonunda bir süre sohbet etti. Son istifayla birlikte CHP'nin meclis üyesi 23'e çıktı. AKParti'nin meclis üye sayısı ise 14 oldu.

Kaynak: Sözcü