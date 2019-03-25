AK Parti'den "Ayasofya" açıklaması!

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, yeri zamanı geldiğinde Ayasofya ile ilgili gerekli adımların atılacağını söyledi.

Güncellenme 25 Mart 2019 15:53

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş; "Ayasofya'nın cami olması" tartışmalarıyla ilgili "Yeri geldiği zaman da bununla ilgili gelişmeler, adımlar atılır" açıklamasını yaptı.

“Yeri geldiği zaman konuyla ilgili adım atılır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Ayasofya'nın adını Ayasofya Camii yaparak müze sıfatından çıkabiliriz" sözlerini değerlendiren Kurtulmuş; "Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesi nedir, nasıl bir yol izleyecek onu bugün söyleyecek noktada değilim. Milletimizden de bu noktada çok büyük talepler var. Yeri geldiği zaman da bununla ilgili gelişmeler, adımlar atılır" dedi.

Kurtulmuş; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmesi sonrası nasıl bir yol izleneceği dair bir bilgisi olmadığını, halkın bu yönde talepleri olduğunu, yer ve zamanı gelince bu konuyla ilgili adımların atılacağını söyledi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya hakkında yaptığı açıklamada, "Olmayacak şey değil. Adını artık müze değil Ayasofya Cami koyarız. Müze statüsünden çıkar" demişti.