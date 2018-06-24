AK Parti'den 'Anadolu Ajansı' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ünal, AA'nın hedefe konularak tehdit edilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Güncellenme 24 Haziran 2018 21:38

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçimlerle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Sonuçların şüpheye mahal olmadan açıklandığını belirten Ünal, AA'nın hedefe konularak tehdit edilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

CHP ve diğer partilerin seçimde manipülasyon iddialarıyla ilgili konuşan Ünal, özellikle Anadolu Ajansı'nın, milli ajans olduğunu, hedefe konularak tehdit edilmesinin kabul edilebilir bir şey olmadığını belirtti.

Sonuçların şüpheye mahal olmadan açıklandığını vurgulayan Ünal, seçimlerin demokratik olgunlukla yapıldığını, açık bir şekilde tehdit edilmelerinin bu tehditlerin sonucunda ortaya çıkacak ağır sonuçların bunu yapanların sorumluluğu olduğunu, AK Parti hükümetinin iktidar olmanın sorumluluğuyla davrandığını, sadece kendilerinin değil diğer partilerin oylarının da AK Parti'nin namusu olduğunu, bu itibarsızlaştırmanın sonuçlarının ağır olabileceğini ifade etti.

Ünal, "AA'nın hedefe konularak tehdit edilmesi yanlıştır. Burada bir şaibenin olması söz konusu değil. Devletin kurumları üzerinden oluşturulan bu ağır tahrik kabul edilebilir değil. Bu iftira ve manipülasyon kabul edilebilir bir şey değil. Milletin iradesi kabul edilmeli. Siyasiler sorumluluk almalı. Cumhurbaşkanımız genel merkezimize gelecek. Biz sonuçların tam anlamıyla sonuçlanmasını bekleyeceğiz" dedi.