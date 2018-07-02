AK Parti'den "Akşener" açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ünal, Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağına dair ortaya atılan iddialar hakkında konuştu.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 14:05

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı olacağı iddiaları hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, böyle bir şeyin olmasının kesinlikle mümkün olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında Başkan Yardımcılığı teklifi yapılacak isimlerden birinin de Akşener olduğu iddiaları sosyal medyada geniş yer bulmuştu. Bu söylentiler üzerine açıklama yapan İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray iddiaları asılsız olarak nitelendirmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ünal, böyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olmadığını, hiçbir şekilde, bir başkan yardımcılığı teklifinin gitmesi diye bir durumun gündeme gelmediğini, böyle bir şeyin konuşulmadığını, AK Parti’nin gündemine böyle bir konunun hiç girmediğini, basında, medyada bu tür haberlerin yayıldığını kendilerinin de gördüğünü söyledi.