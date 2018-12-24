AK Parti'den Akpınar ve Gezen hakkında ilk yorum!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in skandal ifadelerini yorumladı.

Güncellenme 24 Aralık 2018 14:59

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in açıklamalarını değerlendirdi.

AK Partili Dağ, iki hakkında hukuki sürecin devam ettiğini, ortada bir darbe çağrısı ve bir tehdit ile neredeyse vandallığa çağrı olan bir ifade durumunun söz konusu olduğunu söyledi.

“Yargılanmaları normal”

Bazı insanların sanatçı olması, yazar olması veya siyasetçi olmasının onlara suç işleme konusunda meşruiyet kazandırmayacağını belirten Dağ, bu durumun onlara suç işleme imkanı sağlamayacağını belirterek, “Görevi ne olursa olsun düşünce özgürlüğünü aşan noktada, düşünce özgürlüğü sınırları da belli; eğer siz bir darbe çağrısı yapıyorsunuz, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na yıllarca görev yapmış, başbakanlık yapmış bir kişiye bir takım anımsatmalar içerisinde oluyorsunuz, bu da insanlarda bir darbe çağrısı olarak nitelendirme durumu söz konusu ortaya koyuyorsa, burada gerçekten bunun hukuki anlamda, cezai anlamda bir soruşturması, yargılanması olarak normal bir şey yok” dedi.

“Cezai süreç devam ediyor”

AK Partili Dağ, savcının soruşturma başlattığını, ifadeye çağırdığını, bunların hukuki olarak yaşanacak süreçler olduğunu, bu konuda gerekli kararı savcılığın vereceğini, bu eylemi hiçbir şekilde hukuki sürece dahil etmemek ya da cezai sürece dahil etmemek bazı insanların suç işleme özgürlüğü gibi bir anlama ortaya çıkarttığını, bu açından bunun normal olduğunu, cezai sürecin devam ettiğini, kendilerine düşen görevin hukuki ve cezai süreci takip etmek ve saygı duymak olduğunu söyledi.