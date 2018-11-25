AK Parti'den af teklifi açıklaması

Kurtulmuş, af konusunda Adalet Bakanlığının önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Güncellenme 25 Kasım 2018 18:48

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, af konusunda Adalet Bakanlığının önemli çalışmalar yaptığını, af tasarısına seçimlerden sonra bakılır diye düşündüğünü söyledi.

Cumhur İttifakı meydanlarda kuruldu

Kurtulmuş, Cumhur İttifakı”nın masada değil, 15 Temmuz’da meydanlarda kurulduğunu, Cumhur İttifakı’nın milletin gönlünde yer ettiğini, bu ittifakın her iki siyasi partinin kendi tabanlarını koruyarak yönettiği yasal zemini de olan bir durum olduğunu, yerel seçimlerde bu tablonun daha farklı olduğunu, burada meselenin ‘3 belediye biz aldık, 2 belediye siz aldınız’ın çok ötesinde olduğunu, MHP’nin ‘andımız’ konusunda farklı tavır sergilediğini, bunun çok doğal olduğunu, kendi siyasi görüşüne, tabanının beklentisine göre hareket ettiğini, AK Parti’de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bizim tek andımız İstiklal Marşımızdır’ diyerek tavrını ortaya koyduğunu, siyasi görüşlerdeki bu ayrılıkların, yerel seçimlerde işbirliğine engel olmadığını, Bahçeli’nin 3 büyük ilde AK Parti’nin adaylarını destekleyeceklerini açıklayarak bu işbirliğinin yürüdüğünü ifade ettiğini belirtti.

Sistem değişikliği tartışma söz konusu olmaz

Yerel seçim sonuçlarının sistem tartışması başlatmayacağını ifade eden Kurtulmuş, bir Anayasa değişikliği yapıldığını, Türkiye’nin siyasi alışkanlıklarını değiştirecek bir sistem inşa ettiklerini, İstanbul ve Ankara’yı almanın AK Parti için çok önemli olduğunu, neticede bunun bir seçim olduğunu, sistem değişikliği tartışmalarının çoktan sona erdiğini, geriye dönüş peşinde olanların demokratik yollarla bunu yapabileceğini, dolayısıyla yerel seçimlerle birlikte yeniden bunların siyasi polemik haline getirilmesinin doğru bulmadığını söyledi.

Af teklifi açıklaması

Kurtulmuş, af konusunda Adalet Bakanlığı’nın önemli çalışmalar yaptıklarını, bu arada seçime kadar Meclis’in takvimini ve gündemindeki yoğunluğu hesap ederek, af tasarısına seçimlerden sonra bakılır diye düşündüğünü belirtti.