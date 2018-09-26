AK Parti'den af açıklaması: Çok karmaşık bir konu, iyi irdelemeliyiz!

Yazıcı, "Cumhur ittifakı içerisinde yer almış partinin getirdiği teklifi görmezden gelmemiz mümkün değil" dedi.

Güncellenme 26 Eylül 2018 11:00

MHP’nin af teklifini değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Çok karmaşık bir konu, iyi irdelemeliyiz" dedi.

“Değerlendirilme aşamasında”

AK Parti’nin gündeminde affın söz konusu olmadığını belirten Yazıcı, MHP’nin geçen seçim öncesi beyannamesinde bu konuları gündemine aldığını, o günden bu yana uygun bulduğu zamanlarda bu konuyu dile getirdiklerini, gerekçelerini oluşturduklarını ve somut şekle dönüştürdüklerini, Meclis'e sunduklarını, bunu okuyup değerlendirdiklerini söyledi.

“Af düzenlemesi değil”

Yazıcı, tasarının içeriği itibarıyla bir af düzenlemesi olmadığını belirterek, “Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukların bunların da bir tasnif yapmak suretiyle belli nitelikteki suçları kapsam dışı bırakmak suretiyle infazlarına ilişkin düzenleme içeren bir kanun teklifi” dedi.

“Görmezden gelmemiz mümkün değil”

Yazıcı, “Bu teklif niteliği itibariyle af değil derken, biz "gündemimizde af yok demiştik şimdi bu da af olmadığına göre gündemimize mi girdi" haliyle gündemimize girmiş. Meclis'e getirmiş. Bunu görmezden gelmemiz mümkün değil. Cumhur ittifakı içerisinde yer almış partinin getirdiği teklif” ifadelerini kullandı.

Yazıcı sözlerine şöyle devam etti:

Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler, var olmanın temeli olan adalet algısını gözetmek suretiyle, vatandaş nezdinde oluşacak algıyı dikkate almak, çok yoğun bir şekilde terörle mücadele ederken bu ortamın özelliklerini gözetlemek suretiyle MHP'nin 7 maddeden oluşan teklifini irdeliyoruz. Cumhurbaşkanı döndüğünde bu konuyu daha somut bir şekilde ele alacağız. Teklif üzerinde biz çalışmalar yapıyoruz.