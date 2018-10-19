AK Parti'den adaylara üç dönem uyarısı

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, üç dönem belediye başkanlığı yapanların, kendi iradesiyle aday olmayarak genel merkezi rahatlatması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 19 Ekim 2018 15:49

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yerel seçimler ve af konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Turan, “Üç dönem belediye başkanlığı yapanlar, kendi iradesiyle aday olmayarak genel merkezi rahatlatmalı” dedi.

Üç dönem uyarısı

Meclis'te yaptığı açıklamada yerel seçimlerle ilgili konuşan Turan, "Biz Meclis'te gençleştirmeyi başardık. Aynı şeyi belediyelerde de bekliyoruz. 3 dönem belediye başkanlığı yapanlar, kendi iradesiyle aday olmayarak genel merkezi rahatlatmalı. İstisna olabilir. 'Ben olmazsam parti batar' anlayışı partimiz açısından söz konusu olamaz. Halk tarafından kadrolarda gençleşme beklentisi var" diye konuştu.

“Şu an için bir formül geliştirilmedi”

MHP ile ittifak görüşmeleriyle ilgili konuşan AK Partili Turan, "İl il, ilçe ilçe tam bir ittifaktan söz etmek doğru değil. Küresel ataklara karşı milli duruş sergileyen partilerle yan yana olmak önemli. Ama şu an için bir formül geliştirilmedi. MHP'nin İstanbul için aday göstermemesi ittifak ile ilgili değil iyi niyet göstergesidir" dedi.