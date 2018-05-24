AK Parti'den adaylara kritik uyarılar!

AK Parti, adaylara seçim süresi boyunca nasıl davranmaları gerektiğine dair kılavuz dağıttı.

Güncellenme 24 Mayıs 2018 09:56

AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerine kadar yürüteceği seçim kampanyası boyunca sahada kullanacağı stratejiler hakkında detaylar ortaya çıktı. Bu kapsamda adayların her birine bazı uyarılarda bulunulan bir kılavuz dağıtıldı.

Reformlar anlatılmalı

Bahsi geçen kılavuzda, 16 yıllık AK Parti iktidarı süresince gerçekleşen reformların altının çizilmesi gerektiği, yapılmış tüm reformların; Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştiğinin anlatılması gerektiği yer aldı.

AK Parti ve Erdoğan uyarısı

Muhalefetin bilinçli olarak pompaladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti farklı iki seçenekmiş algısının çürütülmesinin istendiği uyarılarda, yeni dönemle birlikte küçük esnafın ötelenmediğini, aksine destekleneceğinin belirtilmesi gerektiği ifade edildi.

Çiftçiye yönelik söylem uyarısı

Kılavuzda, yeni dönemin ekonomisinin ifadesinde kullanılan bereket - bolluk kavramlarının etrafında çiftçiye dokunabilecek vaatler geliştirilmesi gerektiği, yerli otomobil projesinin üzerinden ağır sanayinin önemine dikkat çekildiği de belirtildi.

OHAL'in gerekliliği

OHAL'in neden devam etmesi gerektiğinin anlatılması istenen kılavuzda, kendi başına hazırlanmış metin, slogan, görsel, müzik, film ya da slogan kullanılmaması gerektiği, seçmenle veya diğer partililerle tartışmaya girmekten özellikle uzak durulması gerektiği vurgusu yapıldı.

Yüz yüze de görüşme yapın uyarısı

Ayrıca, seçmenlerin taleplerini can kulağıyla dinlenmesi gerektiği, diğer partilerin adayları ile kıyaslanma yapılmaması gerektiği, toplumun bütün kesimleriyle sıcak temas sağlanması gerektiği, yüz yüze görüşmeler yapılması gerektiği, düğün, toplantı ve cenaze törenlerine gidilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Seçmenle tartışmayın

"Seçmen ve medyanın karşısına makul projelerle çıkın" uyarısı yapılan kılavuzda, sosyal medyanın manipülasyona açık olduğu ve seçmenle asla tartışmaya girilmemesi gerektiği, seçmenlerin sorularının cevapsız bırakılmaması gerektiği ifade edildi.

Çevre dostu ürünler kullanın

Kılavuzdaki dikkati çeken uyarılardan biri de, "Kampanya süresince çevreye zarar verebilecek plastik ve naylon gibi malzemeler yerine kağıt ve bez gibi geri kazanılabilir maddeler kullanın" maddesi oldu.

Sosyal medyayı aktif kullanın

Öte yandan adaylardan, kişisel sosyal medya sayfalarına gelen yorum ve sorulara cevap verilmesi, bu cevapların kopyala/yapıştır cevaplar olmaması ve mesajların kişiye özel cevaplanmaması gerektiği uyarısında bulunuldu.