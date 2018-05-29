AK Parti'den aday olan Alpay, seçim turunda!

AK Parti'den aday olan eski milli futbolcu ve teknik direktör Alpay Özalan, 24 Haziran seçimleri kapsamında esnafı ziyaret etti.

Güncellenme 29 Mayıs 2018 12:12

AK Parti'nin İzmir milletvekili adayı olan eski milli futbolcu ve teknik direktör Alpay Özalan, 24 Haziran seçimleri kapsamında vatandaşın kapısını çaldı. Vatandaştan hem kendisi için hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy isteyen Alpay, bazen döner tezgahının başına geçerken bazen de çocukları sevdi.

Özalan kendisi ile muhabbet edenlerle siyasetten çok futbol konuştu. Aday gösterildikten sonra bıyık bırakan Özalan, "İmaj değişikliği her şeyden önce gelir" dedi.

Dönercilik yaptı

AK Parti'nin İzmir ikinci bölge ikinci sırada aday olan Alpay Özalan, Bornova ve Bayraklı ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Gittiği yerlerde hem müşteri ile hem de esnafla sohbet eden Özalan'a en fazla spor soruldu. Bu kapsamda bazı vatandaşlar AK Parti'yi destekleyeceğini söylerken bazıları da eleştiri de bulundu. Ocak başına geçerek, müşteriler için döner de kesen Özalan'ın seçim turunda renkli görüntüler ortaya çıktı.

İzmir’e hizmet etmek istiyorum

Yaptığı ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalar yapan Alpay Özalan, aday gösterilmesinden dolayı mutlu olduğunu, İzmir'in kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu, burada doğup büyüdüğünü, İzmir'e hizmet etmenin ayrı bir mutluluk olduğunu, yüzünün akı ile çıkıp güçlü bir hükümet, güçlü bir meclis kurmak istediklerini, daha sonra hem ülkeye hem de İzmir'e hizmet etmenin boynunun borcu olduğunu söyledi.

Bıyıklarım yakışmış mı?

Aday gösterildikten sonra bıyık bırakan Alpay Özalan, "Neden bıyık bıraktınız?" sorusuna, "Yakışmış mı?" diye karşılık verdi. İmajın önemine dikkat çeken Özalan, "İmaj değişikliği her şeyden önce geliyor. Biraz böyle denemeyi düşündüm; ama geri dönüşler de iyi. Bıyık bırakmamda siyasete girmemin de etkisi var; ama biraz da imaj değişikliği gerekiyor" diye konuştu.