AK Parti'den "Abdüllatif Şener" açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş Abdüllatif Şener'in CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağına dair iddiaları değerlendirdi.

Güncellenme 02 Mayıs 2018 16:00

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Abdüllatif Şener'in CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması kendilerini değil, CHP'lileri çıldırtacağını, bunun sonucunda o çılgın CHP'lilerin harekete geçeceğini söyledi.

Elitaş, Abdüllatif Şener'in CHP tarafından Cumhurbaşkanlığı için aday gösterilmesinin kendilerini ilgilendirmediğini, Abdüllatif Şener'in AK Parti'den ayrıldığını, ihraç edilmiş ya da istifa eden biri olduğunu söyledi.

Bu adaylıktan CHP'lilerin çıldıracağını belirten Elitaş, kendilerinden çok bu işe CHP'lilerin çıldıracağını, o çılgın CHP'lilerin bundan sonra harekete geçeceğini söyledi.

Elitaş, bu kadar hazırlıksız bir siyasi partinin ana muhalefet partisi olmasının üzücü bir hadise olduğunu, Türkiye'nin en büyük sorununun ana muhalefet sorunu olduğunu ifade etti.

Dört siyasi partinin bir araya geldiğini belirten Elitaş, bu partilerin seçime birlikte gireceklerini, ana muhalefet partisinin kendi içinde ittifak kurup uzlaşamadığını, adaylarını hala açıklayamadıklarını, şu anda en büyük problemin ana muhalefet eksikliği olduğunu söyledi.

Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkan olmak için 400 kilometre yürüyüş yaptığını, genel başkanlığını tescil ettirebilmek için 400 kilometre daha yürümesi gerektiğini belirtti.

Elitaş açıklamalarına şöyle devam etti:

"Hem komisyonda hem de Genel Kurulda kanun görüşülürken, çok hırçın ve şiddetli itirazlarla karşı karşıya kaldık. Şimdi herhalde düşünüp utanacaklardır. 'AK Parti ve MHP çok güzel ittifak yapmış; kavgayı, dayatmayı değil, uzlaşmayı hakim kılan; dört benzemezin bir araya gelmesini de sağlayan kanun çıkarmış, onlara teşekkür ediyoruz' diye bir beyanat yapmalarını arzu ediyorum, diliyorum. Çünkü 96'ya bölünmüş siyasi parti yelpazesi olmaz. Dört tane, beş tane olur, on tane olur; bunlar bir araya gelirler ittifak ederler, uzlaşırlar ve görüşlerini bir noktaya doğru taşırlar.

MHP, AK Parti ve BBP, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin Türkiye'yi hangi noktaya götürdüğünü, 7 Ağustos'ta milletin, milyonların 81 vilayette 29 gün nöbet tutarak verdiği mesajı en iyi anlayan partilerdir. Onlar bu çerçevede bir araya geldiler. Ama ondan önce birbirlerine hakaret eden, birbirlerini farklı noktalarda ifade eden dört benzemez bir araya geldi ama hala CHP bir arada değil."