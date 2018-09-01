AK Parti'den ABD'nin skandal kararına tepki

AK Parti ve Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Filistinli mülteciler için yardım ve bayındırlık ajansına yaptığı mali katkıyı durdurma kararına tepki gösterdi.

Güncellenme 01 Eylül 2018 15:43

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Filistinli mülteciler için yardım ve bayındırlık ajansına yaptığı mali katkıyı durdurma kararına tepki gösterdi. Bu kararın büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirten bakanlıktan sonra AK Parti’den de bir açıklama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Filistinlilere yardımı kesme kararının olabilecek en kötü karar olduğunu, vicdani ve siyasi meşruiyetten yoksun bir karar olduğunu, bu kararın işlerin daha da kötüleşmesi için atılan bir adım olduğunu söyledi.

ABD'nin aldığı karar ile 5 milyon üzerindeki Filistinlinin yaşamının olumsuz etkileyeceğini belirten Bakanlık, “Kararın Filistin meselesine iki devletli siyasi çözüm vizyonuna, bölgesel barışa zarar vereceği vurgulandı. 27 Eylül'de Newyork'ta yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısında konunun ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi, ajansın faaliyetlerine devam edebilmesi uluslararası toplum açısından bir meşruiyet sınavıdır” ifadelerini kullandı.