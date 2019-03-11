AK Parti'den ABD'nin S-400 tehdidine sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; ABD'nin S-400 tehditlerinin boş ve mantıksız olduğunu, Türkiye'nin bu tür kaprisleri çekecek durumda olmadığını söyledi.

Güncellenme 11 Mart 2019 14:13

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’nin "S-400 alınırsa, F-35 ve Patriotları vermeyiz" açıklamasına, bu tehditlerin boş ve mantıklı olmadığını, Türkiye’nin kimsenin kaprisini çekecek hali olmadığını söyledi.

“Türkiye, NATO tarafından desteklenmeli”

ABD’nin S-400 savunma sistemleriyle ilgili yaptığı açıklamaların Türkiye'ye dönük bir tutum olarak geliştirilmeye çalışıldığını belirten Çelik, Türkiye’nin özellikle Suriye’deki iş savaş sonrası hava savunma sistemlerine daha fazla ihtiyaç duyduğunu, Patriotlar’ın alımının mümkün olmadığını, bu konuda Türkiye’nin taleplerine olumlu cevap verilmediğini, Türkiye’nin NATO ve müttefikleri tarafından da desteklenmesi gerektiğini belirtti.

“Patriotlar, geçici çözüm oluyor”

Çelik; Türkiye’nin NATO’dan da talepte bulunduğunu, bu kapsamda ABD’nin ve Hollanda’nın 2013-2015 yılları arasında Gaziantep’te görev yaptığını, daha sonra bu Patriotlar’ın geri döndüğünü, müttefiklerin bir müddet sonra tekrar kendi ülkelerine geri çekildiğini, bunu geçici bir çözüm olduğunu söyledi.

“Teknik özellikleri yüksek bir sistem”

Türkiye gibi bu çatışmalı bölgelere sınırı olan ülkelerin de, hava savunma sistemini elde etmesinin en öncelikli ihtiyaçlardan birisi olduğunu vurgulayan Çelik, “Hava sahamızı tehditlerden koruma amaçlı modern bir teknolojidir bu. Patriotu uygun şekilde vermeyenler, bugün ise S-400 alınması karşısında yanlış açıklamalar ortaya koyuyorlar. S-400 hava savunma sistemi, teknik özellikleri yüksek bir sistem” dedi.