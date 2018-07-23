AK Parti'den "21 gün" açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ünal, bedelli için son olarak 21 günün düşünüldüğünü, başka bir değişiklik düşünülmediğini söyledi.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 17:37

Bedelli askerlikle ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, son olarak 21 gün olarak konuşulduğunu, şu anda bir değişiklik düşünülmediğini, üst yaş sınırının kaldırıldığını, özellikle yurt dışı için 38 yaş sınırının kaldırıldığını, 25 yaş ve üzeri olan herkesin bu düzenlemeden faydalanacağını söyledi.

Ünal, kendisine sorulan, "Bedelli askerlikte 21 güne çekildi eğitim süresi. Sosyal medyada ve muhalefette tepkiler var. Bu sürede bir değişiklik AK Parti tarafında öngörülüyor mu?" sorusuna, "Evet 21 gün olarak konuşuldu. Şu an bir değişiklik düşünülmüyor. Şu değiştirildi, üst yaş sınırı kaldırıldı. Özellikle yurt dışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı. Böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve bu yapılacak yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes yararlanacak" şeklinde cevap verdi.