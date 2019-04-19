AK Parti’de seçimi kazanamayan iki ismin yeni yeri belli oldu

AK Parti’de seçimi kazanamayan Bolu belediye başkan adayı Fatih Metin ile Kadıköy Belediye Başkan adayı Özgül Özkan Yavuz’uz akıbeti belli oldu.

Güncellenme 19 Nisan 2019 12:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atamalar gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte yerel seçimlerde belediye başkan adayı olan ancak seçimi kazanamayan AK Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı Özgül Özkan Yavuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na, Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin ise Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na atandı.

Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam da Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.