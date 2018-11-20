AK Parti'de nefesler tutuldu! Son kararlar ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti tabanınca gerçekleştirilen temayül yoklamasının sonuçlarının raporunu aldı.

Güncellenme 20 Kasım 2018 10:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tabanınca gerçekleştirilen temayül yoklamasının sonuçlarının raporunu aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sonuçları Perşembe günü üst düzey AK Partililerle detaylı şekilde değerlendirecek. İddiaya göre Erdoğan, henüz kurmaylarına da bir bilgi vermedi ama toplantı sonrası birçok il ve ilçeye dair kararlar alınacak.

İstanbul ve Ankara adayları o isimler olacak

Yoklamada büyükşehirlerde sürpriz sayılabilecek bir sonucun çıkmadığı, herkesçe bilinen isimler kapsamında değerlendirmeler olduğu belirtildi. İstanbul'da Binali Yıldırım'ın, Ankara'da ise Mehmet Özhaseki isimlerinin ön planda olduğu ileri sürüldü.

Soylu’nun ismi üç büyükşehir için de geçiyor

Yoklamada en fazla dikkat çeken konu ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Ankara dışında İstanbul ve İzmir için de adının yazılması oldu.

Bazı ilçeler için inisiyatif kullanılacak

Özel seçim çalışmalarının yürütüleceği İstanbul, Ankara ve İzmir dışında çok sayıdaki ilde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği son karara çevrildi. Seçim toplantısında Erdoğan'ın daha önce yaptığı toplantılarda il ve ilçelerde belirlenen adayların, anketlerle paralel şekilde temayülden de çıkması halinde adaylar kesinleştirilecek. Kesinleşen adaylar en kısa sürece açıklanacak. Fakat temayülde farklı, anketlerde ve görüşmelerin ardından oluşan kanaatlerde farklı isimlerin ortaya çıkması durumunda ise yeni anket çalışmaları gündeme gelecek. Erdoğan'ın bazı ilçelerde ise inisiyatif kullanacağı vurgulanıyor.

Temayülü yapılmayan Antalya, Kayseri, Kocaeli, Gaziantep gibi büyükşehirlerde ise hem MKYK'nın görüşleri hem de anketlerin sonuçlarına göre kararlar verilecek.