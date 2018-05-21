AK Parti'de kimler liste dışı kaldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti milletvekili listeleri üzerinde titizlikle çalışarak 200 kişiyi liste dışı bıraktığı iddia edildi.

Güncellenme 21 Mayıs 2018 11:09

Siyasi partilerin 24 Haziran seçimleri için milletvekili listeleri son haline kavuştu. Listelerin son hali bugün 17.00'ye kadar YSK'ya bildirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin aday listesi üzerinde titizlikle çalışarak son şeklini verdi.

200 vekil liste dışı mı?

Sözcü'nün haberine göre, her seçim döneminde milletvekili gurubunun yüzde 50'den fazlasını değiştiren AK Parti, bu defa değişimi daha fazla yapacak. Halihazırda 316 milletvekili olan AK Parti'de 200 vekilin liste dışı kalacağı iddia edildi. Parti kulislerindeki söylentilerde, "En büyük değişiminin olduğu liste" yorumları yapılıyor. Liste dışı kalan isimler ise seçim sonrası bakanlık ve belediye başkanlığı için yarışacak.

Bosna ziyaretine bu yüzden mi çıktı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın listeye girme konusunda yakın çevresi ve arkadaşlarından gelen 'ricaları azaltmak' için Bosna'ya gittiği iddia edilirken, geçen seçim döneminde de bu nedenle günübirlik İran seyahatine çıktığı belirtildi.