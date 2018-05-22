AK Parti'de hangi isim aday, hangi isim değil?

AK Parti'nin milletvekili listesinde sürpriz isimler yer alırken, beklenmedik isimler de liste dışı kaldı. Peki aday listesindeki dikkat çeken detaylar ne?

Güncellenme 22 Mayıs 2018 10:52

AK Parti'nin 24 Haziran seçimleri için YSK'ya teslim ettiği listede beklenmedik isimler yer aldı. Kabinedeki bakanlardan sadece beşi listeye giremezken, Başbakan Binali Yıldırım dahil 22 Kabine üyesinin listeye girmesi dikkat çekici bulundu.

Bazı isimler üç dönem kuralına takıldı

Yeni listede, 316 milletvekilinden sadece 167'si tekrar aday gösterildi. 149 isim ise liste dışı kaldı. Bu isimler arasında Erdoğan'ın eski danışmanları, partinin eski üst düzey yöneticileri de yer aldı. Diğer dikkat çeken detay ise 15 Temmuz gecesi Meclis Genel Kurulu'na giden 107 vekilden 41'inin listeye girememesi oldu "3 dönem kuralı" 21 isimden bazılarına uygulandı bazılarına uygulanmadı.

Bazı bakanlar hariç gerisi listeye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece ekonomi yönetimi ile AB Bakanı'nı AK Parti milletvekili listesi dışında bıraktı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Sanayi Bakanı Faruk Özlü ve AB Bakanı Ömer Çelik’in liste dışı kalması, yeni dönemde de “göreve devam” olarak yorumlandı. Bu bakanların muhtemel kabinede aynı görevlerini üstleneceği iddia edildi. Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte 22 Kabine Üyesi'nin listelere girmesi, Cumhurbaşkanlığı sisteminde bakanların dışardan atanacak olması nedeniyle yeni dönemde görev almayacakları şeklinde değerlendirildi.

Aydın Ünal da listede yok

AK Parti’de grup başkanvekilleri ve MYK üyelerinin tamamı listede yer aldı. Listelerde dikkat çeken başka bir başlık ise Ahmet Davutoğlu’na yakın isimlerin aday gösterilmemesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Ali Sarıkaya ve Taha Özhan aday olmalarına rağmen listeye konulmadı.

Burhan Kuzu da listede yok

AK Parti’nin popüler isimlerinden eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Burhan Kuzu, eski Anayasa Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Erdoğan'ın özel doktoru Necdet Ünüvar, AK Parti eski Genel Sekreteri Haluk İpek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı Ertan Aydın, Adnan Boynukara, Ömer Serdar, Nurettin Yıldız, Zeyid Arslan, gazeteciler Şamil Tayyar, Orhan Miroğlu ve Mehmet Metiner, Metin Külünk, Hüseyin Kocabıyık, Sema Ramazanoğlu, Galip Ensarioğlu, Yasin Aktay gibi isimler de listeye alınmadı. AK Parti’de üç dönemlik olan 22 isimden sadece bazıları listeye girdi.

15 Temmuz'un önemli isimler listede yer almadı

15 Temmuz 2016’da FETÖ üyelerinin hain darbe girişimi sırasında Ankara’da bulunup Meclis’in olağanüstü oturumunu açan 107 milletvekilinden 41’i yeni listelerde yer almadı. Bu milletvekillerinden bazıları, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, eski bakanlardan Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin gibi adaylık başvurusu yapmayan veya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci gibi kabine üyeleri ile AK Parti’de üç dönem sınırına takılan isimlerden oluşuyor. Meclis Genel Kurulu’nun 15 Temmuz gecesi tarihi oturumuna AK Parti’den 81, CHP’den 16, MHP’den 10 milletvekili katılmıştı. 15 Temmuz gecesi Genel Kurul’da bulunan AK Parti’den 33, CHP’den 3 ve MHP’den 5 milletvekili, 24 Haziran’daki çifte seçime milletvekili aday olarak girmeyecek.