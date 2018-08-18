AK Parti'de Çelik ve Kurtulmuş'a kritik görev

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'sında yeni görevler belli oldu. Bu kapsamda, Kurtulmuş ve Çelik'e önemli görevler verildi.

Güncellenme 18 Ağustos 2018 22:40