AK Parti'de Çelik ve Kurtulmuş'a kritik görev
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'sında yeni görevler belli oldu. Bu kapsamda, Kurtulmuş ve Çelik'e önemli görevler verildi.
AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, saat 18.32'de başladı.
Partinin yeni sözcüsü Ömer Çelik olurken, Numan Kurtulmuş AK Parti Genel Başkan vekili olarak görevlendirildi.
AK Parti’nin yeni sözcüsü Çelik yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni MKYK'ya seçilerle bir değerlendirme yaptığını, Türkiye'deki meseleleri kucaklayan, kavrayan, toplumsal talepleri göze alan bir işlev ortaya koyacaklarını, bu kadronun sadece AK Parti'ye yön vermekle kalmayıp sivil siyasetin yönetilmesine, değerlendirmesine MKYK düzeyinde değerlendirileceğini söyledi.
Kim, hangi göreve getirildi?
- Genel Başkan Vekillik, Numan Kurtulmuş
- Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Hayati Yazıcı
- Genel Sekreterlik, Fatih Şahin
- Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Cevdet Yılmaz
- Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Erkan Kandemir
- Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Ali İhsan Yavuz
- Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Mahir Ünal
- Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Fatma Betül Sayan Kaya
- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Mehmet Özhaseki
- Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Lütfi Elvan
- Sivil Toplum ve Halka İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Jülide Sarıeroğlu
- Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Vedat Demirel
- Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Hamza Dağ
- İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Leyla Şahin Usta
- Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Çiğdem Karaaslan