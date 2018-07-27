AK Parti'de büyük değişim başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti yönetiminde büyük değişiklikler yapacağı iddia edildi.

Güncellenme 27 Temmuz 2018 10:10

AK Parti’deki değişim sürecinde sıra partinin yetkili kurumlarına ve yerel yönetimlere geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda yeni sisteme daha uygun bir parti yönetimi oluşturmak istiyor.

AK Parti’de Bekir Bozdağ ve Nurettin Canikli gibi isimlerin yeniden kabineye alınması beklenirken herkes adeta ters köşe oldu.

Geniş çaplı bir değişim olabilir

Yeni kabinede siyaset dışından sürpriz isimlere yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Grup Başkanvekillikleri’nde de sürpriz isimleri tercih etti. Bu süreç sonrası parti içinde Erdoğan’ın 18 Ağustos'taki kongreye sunacağı MKYK listesiyle, parti yönetiminde de geniş çaplı bir değişime gideceği ve gençlere ağırlık verileceği konuşulmaya başlandı.

Değişim yüzde 50’yi geçebilir

Parti kulislerinde, partinin kongreden sonraki en üst karar organı olan MKYK ile bu kurul içinden çıkan partinin A Takımı'nı oluşturan Genel Başkan yardımcılarının yer aldığı MYK'daki değişim oranının yüzde 50'yi geçeceği belirtiliyor.

Parti içinde rahatsızlık yaratabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MKYK’da bakanlara yer verip vermeyeceği de merak konusu oldu. Partide; Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'ün gibi isimlerin yeni MKYK'da da görev alabileceği belirtiliyor. Fakat bu durumun parti içinde rahatsızlık yaratabileceği iddia ediliyor.