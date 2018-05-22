AK Parti'de Arınç bombası! Bakın nereden aday oldu?

Dün YSK'ya verilen listelerde dikkat çeken isimler yer aldı. Arınç ve Ağar'ın oğlu AK Parti'den aday olurken, Kamalak'ın oğlu da SP'den aday oldu.

Güncellenme 22 Mayıs 2018 10:17

24 Haziran seçimlerinde yarışacak adayların listesi dün siyasi partiler tarafından YSK'ya verildi. Verilen listelerde sürpriz isimler yer alırken sürpriz isimler de listede yer alamadı. Bu kapsamda, bazı ünlü siyasetçilerin çocukları siyasi partilerden aday gösterildi. Bülent Arınç ve Mehmet Ağar'ın oğlu AK Parti'den, Saadet Partisi eski lideri Mustafa Kamalak'ın oğlu ise Saadet'ten milletvekili adayı oldu.

Seçimlere hazırlık sürerken, partiler 600 kişilik milletvekili aday listesini YSK'ya dün teslim etti.

Ağar ve Arınç'ın oğlu aday oldu

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı ve Demokrat Parti lideri Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfi Tolga Ağar, AK Parti Elazığ 3. sıra, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç da AK Parti İstanbul 3. bölge 11. sıra milletvekili adayı oldu.

Erdoğan bazı isimleri bizzat aradı

Son günlerde milletvekili aday listesi çalışmalarına ağırlık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili adayları konusunda ayrıntılı dosyalar hazırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday adayları dışında önemli bulduğu bazı isimleri bizzat aradığı ve siyasete devam et mesajı verdiği belirtildi.

Kamalak'ın oğlu aday gösterildi

Saadet Partisi'nin eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın oğlu Muhammet Furkan Kamalak ile SP'nin etkili isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'ün gelini, partinin İstanbul Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk ve akrabası Malatya İl Başkanı Mehmet Kaya Asiltürk de aday gösterildi.

Mor Beyin mağduru da aday

Saadet Partisi’nin listesindeki ‘Mor Beyin’ detayı dikkat çekti. FETÖ’nün ‘Mor Beyin’ kumpası mağduru avukat Mustafa Yaman, İstanbul 2. bölgeden, kumpası ortaya çıkaran avukat Ali Aktaş ise Ankara ikinci bölgeden kendisine yer buldu.