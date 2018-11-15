AK Parti'de aday bombası! Kimsenin tahmin etmediği isimler kim?

AK Parti'nin kendi bünyesinde siyaset yapmamış, bilinen isimler dışında bazı isimleri de aday gösterebileceği iddia edildi

Güncellenme 15 Kasım 2018 09:34

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerle ilgili AK Parti kulislerini köşesine taşıdı. AK Parti’de ilginç şeyler olduğunu yazan Selvi, aday olmayan ya da AK Parti'de siyaset yapmamış isimlerden kazanma şansı olanlara da teklif götürüldüğünü, AK Parti'li bir yöneticinin "Açıklandığı zaman 'Tamam, bu çok doğru bir isim' denilecek kişilerle görüşüyoruz" diye konuştuğunu iddia etti.

Adaylar tespit edildi

"Muhalefet cephesinde ne olur, AK Parti'nin sürprizleri neler?" başlıklı bir yazı kaleme alan Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının tüm illeri kapsayan çalışmalarının ilk ayağının tamamlandığını, yeniden aday gösterilmeyecek belediye başkanlarının tespit edildiğini ifade etti.

İkinci tur çalışmaları başlayacak

Selvi, bu hafta sonu temayül yoklaması yapılacağını, komisyonların çalışmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ikinci tur çalışmalarının başlayacağını belirtti.

Belediyecilik AK Parti’nin işi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti heyetine hitaben konuştuğunu vurgulayan Selvi, en büyük, en güçlü partinin AK Parti olduğunu, dolayısıyla belediyeciliğin de AK Parti’nin işi olduğunu, en iyi sonucu alacak şekilde çalışacaklarını söylediğini ileri sürdü.

Sürpriz isimler var

Selvi, bu sıralar AK Partide ilginç gelişmeler yaşandığını, aday olmayan ya da AK Parti’de siyaset yapmamış ayrıca kazanması muhtemel isimlere de teklif götürüldüğünü, bir parti yöneticisi ile konuştuğunu, bu ismin kendisine "Bilinen isimler dışında dışarıdan çok sürpriz isimler var. Açıklandığı zaman 'Tamam, bu çok doğru bir isim' denilecek kişilerle görüşüyoruz. Kamuoyu bizi beklesin" dediğini yazdı.