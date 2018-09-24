AK Parti yerel seçimler kapsamında 40 ilin analizini tamamladı

AK Parti kurmayları, yerel seçimlere hazırlık kapsamında 81 ilden 40 ilin analizini tamamladı.

Güncellenme 24 Eylül 2018 10:30

AK Partili yöneticiler, yerel seçimler için kolları sıvadı. Haftalık toplantılar yaparak adayların belirlenmesi için ön çalışmalar yapılırken, 81 ilin siyasi fotoğrafı da çekilmeye başlandı. Vatandaşlara belediye başkanlarından beklentilerini, görmek istedikleri isimleri soran başkan yardımcıları şu ana kadar yaklaşık 40 ilin analizini tamamladı.

81 ilin fotoğrafı çekildi

Yerel seçimler için yoğun mesai harcayan AK Parti kurmayları, haftalık toplantılar yaparak adaylarını belirlemeye çalışırken, 81 ilin fotoğrafını da çekmeye başladı. AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu 12 başkan yardımcısı hafta başında yaptığı toplantılarının ardından tekrar bölgelerine giderek çalışmalarını sürdürüyor.

40 ilin analizi çıkarıldı

Bu kapsamda 40 ilin analizini çıkaran AK Partili yöneticiler, vatandaşlara seçilmesi beklenen belediye başkanlarından beklentilerini ve görmek istedikleri isimleri sordu. Daha önce yapılan anketlerden de çıkan sonuçları karşılaştıran AK Parti kurmayları, adaylar belirlenene kadar tüm illeri tamamlayacak.

Her hafta 100 vatandaşla görüşülüyor

Belirlenen 12 başkan yardımcısı haftalık olarak 100 vatandaşla görüşüyor. Görevlendirildikleri bölgelerde tanınmamak için tarihte devlet yöneticilerinin tebdili kıyafet uygulamalarını andıran yöntem ve taktikler geliştiren AK Parti kurmayları illerinde tanınabileceği için çalışmalarını halkın tanımadığı il ve ilçelere giderek yapıyor. Takım elbise ve kravat yerine spor kıyafetle siyasetçi görüntüsünden uzaklaşan isimler bu şekilde halkın arasına karışıyor.

“Takım elbiseyle ve kravatla gezmiyorlar”

AK Parti kurmayları söz konusu taktik için şu değerlendirmede bulundu: "Başkan yardımcılarımız bulunduğu illerde tanınıyorlar. Bu nedenle halkın tanımayacağı illere ve ilçelere görevlendirildiler. Vatandaşlar şüphelenmesin diye başkan yardımcılarımız takım elbiseyle ve kravatla gezmiyorlar. Daha günlük ve spor kıyafetlerle halkın arasına karışıyorlar."

Yerel seçimlere yönelik eğitimler Ekim’de başlayacak

Diğer taraftan AK Parti yönetimi önümüzdeki ay teşkilatı eğitime alacak. Ekim ayından itibaren yerel seçimlere yönelik eğitimlere başlayacaklar. 81 ilin seçim koordinasyon merkezi başkanı başta olmak üzere eğitimlerde her bölgenin yapısal özellikleri ve ihtiyaç duyulan hizmetleri konusunda bilgilendirilecek.