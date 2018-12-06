AK Parti, yerel seçimler için bir partiyle daha görüştü

Mehmet Özhaseki, BBP yöneticileri ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Güncellenme 06 Aralık 2018 11:33

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, BBP yöneticileri ile bir araya geldi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlere kendi ad ve amblemleri ile gireceklerini demişti. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen Destici, "Cumhur İttifakı'na bağlıyız" açıklamasını yapmıştı.

Destici, BBP olarak 'cumhur ittifakı'na bağlı olduklarını, yerel seçim iş birliği hususunda görüşmeleri olacağını, bu görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda 'cumhur ittifakı'nın yerel seçimlerde de devam edeceğini söyledi.