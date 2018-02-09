AK Parti yeni İstanbul İl Başkanı o isim oldu!

Bugün yaptığı basın toplantısı ile görevden alındığını açıklayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin yerine gelen isim belli oldu.

Güncellenme 09 Şubat 2018 17:16

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin bugün görevden alınmasının ardından yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş,İl Başkanlığı'na gelecek yeni ismi Twitetr hesabından duyurdu.

Ataş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda İstanbul İl Başkanlığı'na Bayram Şenocak atanmıştır. İstanbul'umuza ve Partimize hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı.

Bugün AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısı ile görevinden istifa ettiğini açıklayan Temurci, dün gece genel merkezden arandığını ve "AK Parti İl Başkanlığı görevimden onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim. Bu mukaddes sorumluluğa, ilk günden itibaren AK Parti'nin değerlerine, onurla sahip çıktık" sözlerini söylemişti