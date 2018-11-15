AK Parti yeni bir af teklifi hazırlıyor! İşte detayları

MHP'nin af teklifine sıcak bakmayan ve yeni bir taslak üzerinde çalışan AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin detayları ortaya çıktı.

Güncellenme 15 Kasım 2018 10:25

MHP’nin bazı suçlarda ceza indirimi öngören yasa teklifine hoş bakmayan AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yasayı yeniden düzenlemek için harekete geçti.

Yeni tasarının detayları ortaya çıktı

Bu kapsamda yeni bir taslak üzerine çalışmaya başlayan Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin hukukçuları, Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bir dizi değişiklik öngören ve yerel seçimden sonra Meclis'e götürülmesi beklenen yasa tasarısının detayları ortaya çıktı.

Kadına ve çocuğa şiddete af yok

Yeni düzenleme ile yaptırımsız kalan bazı suçlar dönemi biterken, kadın cinayetlerinde en hafif ceza 40 yıl, çocuk cinayetlerinde de 50 yıl olacak.

Ceza oranı yüzde 52’ye düşecek

Türkiye gazetesinin haberine göre, mevcut sistemde terör suçluları cezalarının dörtte üçünü çekerken, adli suçlular ise ikisini çekiyor. Yeni çalışmada terör suçlularına ilişkin hükümlerde bir değişiklik yapılmayacak. Fakat cezasının yüzde 62-67’sini çeken ve adli suç işleyenlerde değişikliğe gidilecek ve bu oranın yüzde 52’ye düşmesi sağlanacak.

Cezasını sonuna kadar çekecekler

İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en fazla üzerinde durduğu konu kadın ve çocuk cinayetleri. Bu kapsamda; şiddet, tecavüz ve cinayet suçlarındaki ceza oranları artacak. Buna göre kadın cinayetlerinde alt sınır en az 40, çocuk cinayetlerinde ise bu alt sınır 50 yıl olacak. Bu suçları işleyenler şartlı tahliyeden de yararlanamayacak. Yani cezalarını sonuna kadar çekmek zorunda kalacaklar.

Hırsızlık yapıp serbest kalma dönemi bitti

Öte yandan hırsızlık gibi suçlarda, suçlular cezaevine girmeden serbest kalıyor. Bu durumun da ortadan kalkması için planlar yapılıyor. Yürütülen çalışma kapsamında kademli olarak bir infaz sistemi kurulacak ve bir yılın altında yatması gereken bir suç işleyenlerin dahi cezaevine girmesi sağlanacak.

Tüm suçlular cezaevine girecek

Yeni düzenleme ile 1-3 yıl ceza gerektiren suçlar da sınırlara ayrılacak. Cezaevinde en az kalanları ise ceza süreleri belirleyecek. Türkiye’deki infaz uygulamalarının kusurlu olduğunu ve adalete olan güveni zedelediğini vurgulayan AK Parti kurmayları, suç işleyenin 'nasılsa hapis yatmayacağım' diye düşündüğünü,bunun doğru olmadığını, yeni düzenleme ile cezanın söz konusu olduğunu, ceza bir gün bile olsa hapse gireceklerini, her suça göre yeni bir ceza ve infaz süresi olacağını belirttiler.