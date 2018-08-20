AK Parti: Yapılan saldırı açık bir provokasyondur

ABD Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yapılan saldırı açık bir provokasyondur" dedi.

Güncellenme 20 Ağustos 2018 12:46

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Ankara'da, ABD Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı hakkında, "Yapılan saldırı açık bir provokasyondur" dedi.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan ABD Büyükelçiliği Sözcüsü David Gainer, herhangi bir yaralanmayla ilgili herhangi bir raporun olmadığını, ayrıntıların araştırıldığını söyledi.

Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bu sabahın erken saatlerinde ABD Büyükelçiliği’nde bir güvenlik olayının gerçekleştiğini teyit edebildiklerini, herhangi bir yaralanmayla ilgili herhangi bir raporun olmadığını, ayrıntıların araştırıldığını, Türk ulusal polisine hızlı yanıtları için teşekkür ettiklerini belirtti.

Ankara Valiliği’nden açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Valiliği, 20.08.2018 günü saat 05.30 sularında, Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edildiğini, yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığının anlaşıldığı, olaya ilişkin çalışmalar devam ettiği, gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği ifade edildi.

AK Parti’den açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılan saldırının açık bir provokasyon olduğu, şundan hiç kimsenin kuşkusunun olmaması gerektiğini, Türkiye'de görev yapan yabancı misyonların, büyükelçiliklerin, devletin güvencesi altında olduğunu, diplomatik faaliyetini yürütenlerin Türk milletinin misafiri olduğunu, her türlü güvenliklerinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterileceklerini, Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu söyledi.

Neler yaşandı?

Bu sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde silah sesleri duyuldu. Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan henüz plakası belirlenemeyen bir otomobilden ABD Büyükelçilik binası önünde ateş açıldı.

Saldırıda 4-5 el silah sesleri duyulurken, güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye açılan ateşten mermi isabet etti. Aracın, Bulvar üzerinden Cinnah Caddesi istikametinde kaçtığı tespit edildi.

Kısa süre sonra olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Civarda arama başlatan ekipler, boş kovanları muhafaza altına aldı. Kaçan aracın yakalanması için operasyon başlatıldı.