AK Parti ve MHP'nin yerel seçimler formülü ne?

AK Parti ve MHP arasında Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerde ittifak olup, olmayacağı tartışılıyor.

Güncellenme 19 Eylül 2018 09:33

Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimler öncesi adaylardan çok partiler arası ittifak konuşuluyor. İddiaya göre AK Parti ve MHP arasında henüz bir ittifak söz konusu değil. Kişisel dostluklarda veya davetlerde bir araya gelindiğinde liderlerin henüz bir görevlendirme yapmadığı konuşuluyor.

Tek aday formülü uygulanacak

Resmi temasın, 28 Eylül'de MHP'nin, 6 Ekim'de de AK Parti'nin yapacakları kampların ardından gerçekleşmesi ağırlıklı ihtimal. 2019’da yapılacak yerel seçimlerde iki partinin ittifak yapması ihtimali güçlenirken, olası uzlaşmada 'tek aday' formülünün uygulanacağı kulislerde konuşuluyor.

İki parti de kazançlı çıkar

MHP’de baskın beklenti, ittifakın olacağı yönünde. Cumhur İttifakı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin desteğini sürdüreceği belirtiliyor. Buna göre, yerel seçimde ittifak kurulması halinde AK Parti ve MHP'nin kazançlı çıkacağı yorumu yapılıyor.

Hangi illerde, nasıl bir ittifak söz konusu olacak?

Kulislerdeki bilgilere göre, ittifakın yapılması halinde hangi illerde ve nasıl bir ittifakın söz konusu olacağı konusunda iki partinin de kurmayları çalışıyor. Beklenti, ittifak olması halinde büyükşehirlerde özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'de, "tek aday" formülünün hayata geçmesi yönünde. Kayyum yönetimindeki 102 belediye için de benzer bir beklenti var. Bir partinin düşük profilli aday çıkarması ve seçime asılmaması halinde dahi seçmenin kendi partisine yönelebileceği ihtimali, "tek aday" beklentisini güçlendiriyor.

Kayyumdaki belediyeler hedefte

AK Parti ve MHP arasındaki ittifakın sınırlı bölgelerle olacağı konuşulurken, bu amaçla il, ilçe ve beldelerde partilerin oransal güçleri tablolar halinde çıkarılıyor. İddiaya göre Bahçeli, ilk başta Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirler ve kayyumdaki belediyeleri ortaya koydu. Bunlara AK Parti ve MHP'nin ittifak yaparak alabileceği CHP ve HDP'deki belediyeler eklenebilir.

Detaylı bir protokol olur mu?

AK Parti ve MHP'nin olası ittifakında her il ve ilçeyi kapsayan detaylı bir protokol yapılması beklenmiyor. Genel ilkeleri içeren çerçeve bir protokol yeterli görülüyor.